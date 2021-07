Luto en la pesca por la muerte del “rey del bonito”: “Era un hombre de mar y para la mar”

Su muerte fue un shock en el sector pesquero asturiano y de la cornisa Cantábrica en general. “Era un gran compañero, un gran pescador. Siempre estuvo al frente de cualquier lucha por el sector pesquero”, decía, visiblemente abatido por los trágicos acontecimientos, el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, amigo personal, de Garaot. En nombre del sector pesquero, García mostró sus condolencias a la familia. Fidel Álvarez Garaot se había hecho un hueco y era conocido por los suyos por el “rey del bonito”. Era el armador en activo que más “campanus de la mar” (primeras ventas de la costera) acumulaba, esos que a veces pescaba al “sprint” saliendo antes que nadie de Conde Guadalhorce. Este año, aunque ‘compitió’ por el primer bonito, no llegó a tiempo. Se lo tomó con deportividad y explicó que, sencillamente, fallaron los pronósticos: donde debería de haber habido bonitos, pues se daban las condiciones adecuadas, no encontraron ni uno.

Y eso que él guardaba en el bolsillo derecho de su vaquero el secreto de su éxito como pescador de bonitos: un ‘pendrive’ en el que anotaba los mejores sitios para lanzar los anzuelos allá en aguas de las Islas Azores. Ahora este pequeño tesoro marinero quedará probablemente entre los suyos. Para el pixueto, el barco era como su casa: viajaba, entre otros, con su cuñado, Jesús Antonio Gómez; con su hermano Iván y, hasta hace poco, también iba con su padre, Ramón Álvarez, recientemente jubilado, y el perro de éste, “Cala”. “Era un grandísimo trabajador, vivía por la mar y para la mar. La muerte es trágica, pero murió haciendo lo que le gustaba: lo de él era la mar”, señaló el expresidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Dimas García.

Desde la Nueva Rula de Avilés, el gerente, Ramón Álvarez, también mostró su solidaridad con la familia de Garaot: “Era un hombre de la mar y para la mar”. Fidel Álvarez, además de marinero, fue también mandamás: en abril de 2014 fue nombrado patrón mayor de la Cofradía de Pescadores “Virgen de las Mareas”, cargo que ratificó en las elecciones de octubre de 2015. Dos años después, y por sorpresa, presentó su dimisión. A simple vista, el de Oviñana se sentía más cómodo en el puente de mando del “Esmeralda Tercero” que en los despachos ministeriales.

En la actualidad Fidel Álvarez Garaot tenía también el “Berriz Amatxo”, que gobernaba al alimón con su hermano Iván. Álvarez Garaot se formó en la Escuela Náutica como mecánico de máquinas y patrón de altura. A Garaot lo de pescar le venía de familia, era la tercera generación “de los Vidal”.

Aunque no siempre tuvo tan claro como lo tenía ahora que lo suyo era vivir en alta mar. Hubo un tiempo en el que soñó con ser médico; más que médico, cirujano. “Quería estudiar esa carrera, me gustaba, me llamaba la atención. Mi padre me dijo que probara un par de meses con los barcos y que si no valía me pagaría los estudios. Así empecé, y aquí sigo”, confesaba a este diario. De su pasión por la medicina le quedaban los cursos de primeros auxilios que renovaba cada dos años para cubrir cualquier posible emergencia en alta mar. Anoche la muerte le sobrevino, de forma sorpresiva, durmiendo. La tripulación fue a buscar a su patrón a primera hora, ante la tardanza de este en incorporarse al puente de mando. Fidel Álvarez Garaot no despertó.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle Ondina, destacó ayer la “conmoción que ha supuesto no solo en el ámbito de la pesca, sino en el conjunto del municipio”, el fallecimiento de Fidel Álvarez. “Es una pérdida enorme. Era una persona muy conocida y que destacó por su buen trabajo y labor en el sector”. Valle Ondina envió sus condolencias, “y las de todo el concejo, a la familia de Fidel y que sepa que aquí estamos para lo que necesite”.

Condolencias de Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, también expresó ayer su pésame por el fallecimiento del “rey del bonito”. Lo hizo públicamente con un mensaje y una foto en redes sociales. “Muy triste al recibir la noticia del fallecimiento a los 46 años del armador de Oviñana Fidel Álvarez Garaot mientras participaba en la costera del bonito”, afirmó el jefe del Ejecutivo asturiano para luego relatar que se conocían personalmente. Fue “en marzo de 2019, cuando compartí con él y otros compañeros un día en la costera de la xarda, saliendo de Llastres”. Unas palabras que van seguidas de una imagen en la que se les ve a ambos mientras el armador da explicaciones al Presidente.

Quien sí le conocía y mucho es el director general de Pesca del Principado, Francisco González. “Hoy es un mal día para la pesca asturiana. Ha fallecido uno de los mejores patrones que tenemos. Toda la pesca asturiana está de luto. No solamente era un gran pescador, sino una persona muy emprendedora, armador de dos barcos y yo que lo conocí mucho, pues.... una gran persona y una gran pérdida”, afirmó conmocionado tras acudir a visitar a la familia para darle personalmente el pésame.