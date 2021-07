“El mar era su vida y le gustaba ser la avanzadilla”

Fidel Álvarez Garaot sufría una patología cardiaca, según confirmaron distintas fuentes. Pero el día de su fallecimiento nadie en el “Berriz Amatxo” detectó situación anómala alguna. Al parecer, el patrón dormía en su camarote situado tras el puente de mando, y allí le encontraron ya sin vida. Los barcos estaban faenando en el Golfo de Vizcaya, en una zona que el armador, bautizado como “el rey del bonito”, había descubierto en la pasada costera y a la que se habían dirigido de nuevo en ésta ante los buenos resultados.

Sus compañeros de navegación siguieron el protocolo establecido para este tipo de situaciones, comunicándose con Salvamento Marítimo vía satélite. “Se solicitó la intervención del buque hospital, pero los dos (el “Esperanza del Mar” y el “Juan de la Cosa”) estaban atracados, uno en Santander y el otro en Vigo. Es indignante. Tiene que haber uno navegando siempre, pero no. No estaban”, explicaron fuentes del sector conocedoras de los hechos. “Tienen que turnarse; no puede ser que haya una emergencia, un caso como este, y que te dejen solo en la mar. Se tuvieron que sentir muy desamparados, abandonados”, comentó un pescador.

Las distintas fuentes consultadas confirmaron que ambos barcos estaban efectivamente atracados. Salvamento Marítimo solicitó la intervención de sus homólogos en Francia, para enviar un helicóptero. Pero no llegó ni a despegar. “El buque hospital probablemente hubiera tardado en llegar. Lo habitual en estos casos es que un médico dé las instrucciones por radio de lo que deben hacer para atender a la persona enferma o herida mientras llegan los medios de atención, que suelen ser el helicóptero o una lancha rápida, según el caso”, explicaron profesionales conocedores del protocolo. “Estos dispositivos se ponen en marcha cuando hay una urgencia hospitalaria o un rescate marítimo. Pero si la persona ya está fallecida, es habitual que la embarcación regrese a puerto”, añadieron.

Una veintena de personas esperaban en el muelle de la antigua rula de Avilés en torno a las cinco de la madrugada de este viernes el retorno más triste para la familia. Las tripulaciones del “Berriz Amatxo” y el “Esmeralda Tercero” fueron arropados por otros compañeros con base en el País Vasco que se encontraban faenando a pocas millas de la costa. Fue su homenaje a Fidel Álvarez Garaot, que hoy será despedido en Oviñana, junto al mar.