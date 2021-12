“Lo lógico es que sea yo el entrenador”

El director deportivo del Avilés, Jorge González, “Astu” asumió ayer también la función de entrenador del equipo, cargo en el que releva a Chiqui de Paz, destituido el miércoles. Astur dirigió ayer en La Toba su primer entrenamiento y a continuación compareció en rueda de prensa en el Suárez Puerta acompañado por el presidente, Diego Baeza.

Sus primeras palabras fueron para agradecer a Chiqui de Paz su dedicación. “Es un compañero que lo ha dado todo, pero las cosas no salieron como a él y nosotros nos hubiera gustado”.

Astu destacó que la posibilidad de ser entrenador del Avilés no la esperaba, “No lo había pensado. Cuando llegué aquí había tenido la posibilidad de entrenar a otros equipos, pero me decidí por el proyecto deportivo que me presentó el Avilés. Soy una persona del club y estoy a lo que me digan. Quedan quince días para que acabe el año y se produzca el parón de la Liga y tiene su lógica que sea yo el que coja al equipo porque el siguiente partido está a solo tres días y el que mejor conoce a los jugadores soy yo. Adaptar a un entrenador en un espacio de tiempo tan corto es muy complicado”.

Sobre los motivo de la destitución de Chiqui de Paz, dijo que “a principios de temporada hablamos de un proyecto ambicioso, por la plantilla que se formó y por el esfuerzo económico realizado por el club. La imagen que proyectamos en los últimos partidos y la sensación que nosotros vemos y analizamos desde dentro, tanto la directiva como yo, no se corresponde a lo que queremos. Hemos tratado de estirar la goma todo lo posible, pero es cierto que siempre se rompe por el mismo sitio. Lo que intentamos es dar a los futbolistas otra voz”.Sobre por qué se esperó a tomar la decisión el miércoles, dijo que “eso significa que se ha valorado mucho. Si hubiese estado claro y fácil, la habríamos tomado el domingo por la noche. Ha sido una decisión muy difícil”

Astu aseguró que su regreso a los banquillos “era la mejor solución para el club. No tiene mucho sentido adaptar a otra persona antes del parón de la Liga. Lo mejor es que yo. de manera interina. esté en el día a día y a partir de ahí iremos viendo porque ahora se abrirá el mercado, habrá un gasto en función de los cambios que haya en la plantilla, y los dirigentes del club tienen que valorar hasta dónde podemos llegar. Ojalá salga bien, pero yo estoy aquí para lo que el club decida. Me gusta entrenar y lo saben. Me han ofrecido la posibilidad de compaginar las dos funciones, pero si en cinco días tenemos que cambiar lo haremos”Reconoció que “me están llegando nombres de entrenadores y cuando pase el partido ante el Leganés B, los valoraremos con calma”.

El técnico reiteró que “somos ambiciosos y queremos dar otra imagen en el día a día. En los últimos partidos, entre todos, no hemos conseguido el rendimiento óptimo de los futbolistas y vamos a tratar de conseguirlo” y aseguró que “hay plantilla de sobra para conseguir el objetivo, Hemos tenido una mala racha y estas cosas se hacen también para levantar a los jugadores”

El presidente del Avilés, Diego Baeza afirmó que la decisión de la destitución de Chiqui de Paz “fue muy difícil porque yo aposté personalmente por él y tener que comunicarle que no sigue no fue nada agradable. Los últimos resultados nos ponen en una situación complicada y creo que era el momento del cambio para estimular a la plantilla. Baeza reconoció que la decisión de que sea Astu el entrenador no es definitiva. “Estamos abiertos a todo lo que pueda pasar. Astu ha venido al Avilés como director deportivo, pero es una persona de club, no le tiene miedo al reto y va a asumir también la función de entrenador. Si aparece una opción muy atractiva la valoraremos, pero si Astu pega el cambio y toda va bien, para que cambiar algo que funciona”

Se ofrecen más de una docena de técnicos

El presidente del Avilés, Diego Baeza destacó que desde la destitución de Chiqui de Paz han llegado al club “por encima de la docena de entrenadores Es la suerte que tenemos de contar con un proyecto de nivel. Los entrenadores que nos ofrecen son cualificados, pero es un proyecto complicado y no nos vale cualquier técnico”.