"El barco se va al fondo", alertó por radio el patrón del "Serenín", hundido cerca del Faro de Avilés

El barco pesquero “Serenín”, con base en Cillero (Viveiro, Lugo), descansa desde la pasada madrugada bajo la mar al naufragar en la ensenada de Cobetes, a los pies de un acantilado de la península de Nieva, al Oeste de cabo Peñas. Sus ocho tripulantes lograron salvar la vida al saltar a las lanchas de salvavidas y ser rescatados posteriormente por una embarcación de los prácticos del puerto de Avilés. Todos ellos fueron trasladados a la Casa del Mar, y solo uno tuvo que recibir curas por lesiones de carácter leve. Tras descansar y recuperar fuerzas, ya por la mañana fueron trasladados a sus domicilios.

Eran las 00.22 horas cuando Salvamento Marítimo recibió la llamada de socorro a través de VHF, según explicó una portavoz de la entidad. “Fue la propia tripulación desde el pesquero la que avisó de que se iban contra las rocas y que iban a abandonar la embarcación. Así que de inmediato se activó el operativo de rescate, con el helicóptero “Helimer 206”, se avisó a los prácticos del puerto de Avilés, y a los pesqueros que hubiera en la zona”, señaló.

El “Serenín” había pasado el día de Reyes pescando en aguas próximas al cabo Peñas, hasta que sobre las 22.20 horas el patrón decidió regresar a tierra para descargar el pescado que habían capturado en esa jornada, para que fuera subastado ayer por la mañana en la rula avilesina. Se puso rumbo al puerto de Avilés, a la velocidad habitual.

Todo discurría con normalidad, hasta que llegó el aviso solicitando el rescate. Los primeros en llegar a la ensenada de Cobetes fueron los prácticos del puerto de Avilés, precisamente a bordo de la lancha “Cobetes”. A continuación, se incorporaron a las tareas de rescate tres embarcaciones pesqueras que escucharon la llamada de auxilio cuando desembarcaban en el puerto las capturas de la jornada: “Luscinda”, “Travesáu” y “José Eduardo”. Y también el “Helimer 206” de Salvamento Marítimo.

José Suárez, el práctico que intervino en el rescate junto con el patrón de la lancha y un marinero auxiliar, relató que “en cuanto recibimos el aviso de Salvamento Marítimo, zarpamos para la zona que nos habían indicado: debajo del Faro de Avilés. Pero en realidad los náufragos estaban a bordo de dos lanchas salvavidas, a la altura de la punta Cobetes, al oeste de la playa de Xagó”.

“Cuando llegamos a la zona vimos el barco pesquero escorado y con las luces encendidas. Los tripulantes estaban serenos y a bordo de dos botes salvavidas" José Suárez - Práctico que intervino en el rescate

Suárez explicó, “cuando llegamos a la zona vimos el barco pesquero escorado y con las luces encendidas. Los tripulantes estaban serenos y a bordo de dos botes salvavidas. La zona es, como decimos los marinos ‘gafa’: a los pies de un acantilado y sin playa. La mar ‘trabaja’ mucho ahí y en el momento del rescate había oleaje de dos metros y medio, viento y lluvia”.

El práctico avilesino no negó lo peligroso que resultó el rescate. “Intentamos el remolcaje de los botes con cabos, pero por las condiciones de la mar no resultaba. Así que decidimos acercarnos de popa a las lanchas para que los náufragos saltasen a nuestro barco. Y así lo hicimos. La cosa fue bien y nadie cayó al agua. Pero la maniobra tuvo su riesgo”.

Cuando estaban en plena maniobra llegaron al lugar el helicóptero y los barcos de pesca, “pero por las condiciones de la mar y las características de la zona se convino que lo mejor era que rematáramos nosotros el operativo”.

Con los ocho tripulantes ya a salvo, la operación se dio por finalizada. “Dejamos a los pescadores en el puerto de Avilés y, casi de inmediato, salimos de nuevo a la mar para apoyar la maniobra de entrada de un mercante a puerto. A eso de la una y media de la mañana, cuando ya estábamos con esa nueva tarea, las luces del pesquero, que había quedado escorado, ya no se veían. Se había hundido por completo”, señaló José Suárez.

"La mar no estaba como para que se metiese allí un barco grande. Es a los pies de un acantilado y el oleaje trabaja fuerte" Isolino Triver - Patrón del "Luscinda", uno de los barcos que acudió al rescate de los náufragos

“No es nuestra función hacer rescates, pero ante una llamada de emergencia y dada la proximidad a la zona del naufragio, nunca rechazamos intervenir y ayudar en lo que se pueda. Ya este verano realizamos otro rescate, en este caso de un navegante deportivo”, remarcó.

Isolino Triver, patrón del arrastrero avilesino “Luscinda”, uno de los tres que acudieron a la llamada de emergencia del pesquero, contó que él y su tripulación estaban descargando las capturas del día cuando por la radio del barco oyeron al patrón del “Serenín” lanzando una llamada de auxilio: “Le abrí comunicación y me dijo que se habían ido contra las piedras, que el barco se iba al fondo. De inmediato soltamos amarras, paramos la descarga y salimos como tiros a toda máquina para el lugar del naufragio. Otros barcos que estaban en puerto hicieron lo mismo. Llegamos en unos diez minutos. Los prácticos ya estaban allí, y dado que la zona no tiene mucho fondo, fueron ellos los que intervinieron, porque la mar no estaba como para que se metiese allí un barco grande. Es a los pies de un acantilado y el oleaje trabaja fuerte”.

Recuerdo del “Santa Ana”

Pero ¿qué pudo pasar para que el “Serenín” naufragara? “Se está investigando” es la respuesta oficial, porque en realidad no han trascendido las causas, más allá de que “se perdió el gobierno quedó a merced de la mar”. De hecho, se barajan varias hipótesis, como que pudo haber un fallo en el motor, en el piloto automático e incluso que la embarcación hubiera perdido el gobierno al sufrir un golpe contra un objeto. “Desconozco lo que pasó para que el barco acabara hundido. Desde luego, donde acabó metido es un lugar al que te lleva la mar, navegando normal nunca irías ahí”, sentenció Isolino Triver. También el práctico José Suárez señaló que los propios tripulantes del “Serenín” habían comentado que desconocían lo que había pasado para perder el gobierno de la embarcación.

La noticia del naufragio removió el pasado ayer en Avilés, al volver a la memoria el hundimiento del arrastrero “Santa Ana”, que se fue a pique el 10 de marzo de 2014 tras colisionar con unos bajos en la Isla Erbosa, cerca del Cabo Peñas, con el tráfico resultado de ocho fallecidos y un solo superviviente. La embarcación, de bandera portuguesa, había partido del puerto de Avilés a las 4.30 horas para pescar xarda, pero no llegó a destino. Se hundió poco después.

El “Serenín”, del grupo Regal, perdió un tripulante en 2017 por un golpe de marSubtitulo

El “Serenín” era un arrastrero de fondo que faenaba en el litoral Cantábrico-Noroeste desde mayo del 2001, cuando empezó a navegar, y que pertenece a una empresa armadora lucense propiedad de Juan Antonio Regal. La embarcación fue bautizada inicialmente como “Minchos Quinto”, medía 30 metros de eslora y tenía casco de acero. Fuentes del sector indicaron que la documentación del barco, como la de toda su tripulación, estaba “en perfecto orden”.

Regal es una compañía familiar fundada en 1964 y que ha crecido incorporando embarcaciones que faenan en caladeros de todo el mundo. Se da la circunstancia de que un tripulante del “Serenín” falleció en octubre de 2017 al caer al mar por un movimiento brusco de la embarcación. Sus compañeros le rescataron con vida cuando faenaban en el cabo Touriñán, en la costa occidental de La Coruña. El hombre fue trasladado en el helicóptero Helimer 210, pero finalmente pereció.

El fuerte oleaje impide llegar al barco hundido y se vigila la pérdida de fuel