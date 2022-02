Asturias, paraíso sonoro de mujer

“Asturias tiene un paisaje sonoro femenino impresionante, necesitamos defenderlo y posibilitar cada vez más sonidos”. Palabra de María J. Miranda Suárez, profesora de Estética y Teoría de las Artes del departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. De la rabia del punk al aire desenfadado del indie, el soul desgarrador fusionado con la precisión de la voz lírica, la sensibilidad de los versos, la frescura del pop, la alegría reivindicativa del funky, la fiesta del country, las voces rurales, las voces combativas y la brillantez del metal... “Todas y cada una de las mujeres que lo hacen posible convierten Asturias en el paraíso perfecto donde cualquiera querría quedarse a vivir”, recalca.

Miranda Suárez es rockera, una guerrera que, como un buen puñado de compañeras, piden “respect”, que diría Aretha Franklin, porque las mujeres tienen capacidad “de sobra” para hacer sonar cualquier instrumento y “hacerlo hablar”. Analiza para LA NUEVA ESPAÑA el panorama musical femenino en la región junto a Mar Infiesta, directora de la Fábrica Cultural Gijón, historiadora y antropóloga; Raquel Alonso, vocalista de “La Morgue” y “Ochobre”, filósofa y especialista en género, y Vane Balón, embajadora para “Linkmusic”.

Estas y otras colegas gestaron hace cuatro años “Sonidos de Mujeres”, un proyecto que nació como asociación. Ahora ya no son colectivo y, además, han salido de redes sociales, pero están igual de unidas que al comienzo. “Encaja mejor con nuestro modo de entender el activismo y la pluralidad de puntos de vista desde los que nos constituimos. Algo que nos ayuda a repensarnos continuamente a través de las diferencias, haciendo que sea muy enriquecedor sentarnos a debatir y trabajar juntas cuando logramos que encajen todas nuestras agendas”, explican.

¿Pero cuál es el germen de esta alianza femenina?

“Como se inicia todo en la vida. El filósofo Merleau-Ponty evocaba a Rimbaud en algunas de sus clases afirmando: ‘No soy yo quien me hace pensar como tampoco soy yo el que hace latir mi corazón’. Es algo que sucede, surge y a lo que solo puedes acceder desde la intersubjetividad. Es el caso del origen de esta asociación hace años. Lo que en un inicio eran charlas cómplices entre amigas sobre lo que implicaba ser mujer en la música se convirtió en un espacio de apoyo mutuo que a lo largo de los años fue intensificando los modos de hacer posible otro tipo de escena y mundo en común. Valoras y cuidas cada vez más este tipo de oportunidades que te da la vida, a medida que ves lo difícil que son de encontrar”, explica la profesora Miranda Suárez. Cada una aporta lo mejor de sí y todas son aliadas.

La mayor parte de las integrantes de aquel “Sonidos de Mujeres” son asturianas vinculadas de modos muy diversos a la música bien como vocalistas, instrumentistas, técnica de sonido, estudiantes, docentes, investigadoras, empresarias o periodistas. “Eso hace que podamos actuar en muchas direcciones a la vez, cuando no podemos reunirnos por la pandemia o por las vidas tan exigentes que llevamos todas”, precisan. En el último 8M, las mujeres eligieron silencio, un silencio reivindicativo. Tiene explicación.

“Compañeras de otras comunidades autónomas nos hicieron llegar esa acción y la comprendimos a la primera. Una de las principales fuerzas que nos unen con otros colectivos es que nos entendemos sin rodeos, no necesitamos justificaciones o explicaciones interminables para saber de lo que hablamos. Eso sucede porque se trata de la voz propia de muchos cuerpos atravesados por varias violencias y que en algún momento vivimos, bien sea en carne propia, bien sea junto a compañeras. Este silencio reivindicativo criticaba cómo el 8M se había convertido en una cacofonía de ruidos y desfiles de banderas en redes sociales que ni solucionan nada, ni escuchan, ni dejan espacio para intervenir”, aclaran.

Lucha y reivindicación

Los días de lucha y reivindicación, precisan, se han convertido, como dicen muy acertadamente las asturianas “Disaster Sisters” en su tema “La fiesta de la protesta” en “mucha bandera, muy pocas ayudas”. “Ser parte activa del cambio es hacer autocrítica, escuchar los manifiestos que leemos en las manifestaciones, ayudar a la conciliación para que la huelga sea posible o simplemente empezar a leer un libro de feminismo en tu vida”, analizan las músicas asturianas.

Se escucha, no obstante, que la música no entiende de sexos. “La premisa es falsa. Responde a esas frases tan manidas como: ‘ni machismo, ni feminismo, personas’. Es el populismo de Trump o Don’t Look Up llevado al terreno de la música. Un modo de polarizar la realidad que inmoviliza y no permite imaginar que es posible hackear el sistema, algo que sí se plantea desde algunos movimientos sociopolíticos o narrativas mucho más interesantes como la de ‘Matrix’ a finales de los 90”, lamentan.

Cuando la creación artística originaria se despliega a todos los niveles comienza a verse limitada o incluso apagada por todos los planos que también constituyen la música: instituciones, promoción, difusión, interpretación, escenografía, consumo, endogamia, por señalar solo algunas de las agencias activas, según las expertas asturianas. “Todos esos despliegues están atravesados socio-históricamente por factores de género, precariedad y ausencia de diversidad”, subraya María J. Miranda Suárez. Mar Infiesta agrega: “La complejidad que supone aterrizar una obra es tal que simplificar ese proceso a golpe de clichés populistas es un modo de lavarse las manos. Algo cuanto menos irresponsable, si entendemos que el espacio público necesita de pensamiento crítico y no de eslóganes que solo hacen ruido a base de repetir el mismo mensaje sin crear ni posibilitar ninguna diferencia”. Reivindican crear tejidos culturales diversos que hagan posible el cambio. En Asturias, coinciden, hay personas que se dedican a la música y luchan por hacer de este un mundo mejor.

Mujer, punk y rock

La mujer sigue jugando un papel secundario en el punk y el rock... también en Asturias. “Sí, seguimos siendo minoría bien como miembros de grupo o bien como grupos de mujeres. En otros géneros musicales distintos y alejados del rock o el punk se ve más presencia femenina, sobre todo a nivel compositivo en solitario, y aunque es un avance para la igualdad en la escena musical no deja de ser curioso que en géneros musicales como el rock o el punk las mujeres sigamos siendo minoría”, aprecia Raquel Alonso. Hay géneros musicales que están más masculinizados que otros, como es el caso del rock en comparación con el pop, pero también es cierto, señala la vocalista, que dentro de géneros musicales que forman parte del underground como el rock, punk o el hip hop se hace uso de discursos antisistema.

“Son géneros musicales que ocupan espacios contestatarios que pretenden ser críticos con el sistema establecido, el sistema patriarcal capitalista, lo cual resulta paradójico porque en la práctica reproducen los cánones del sistema que critican haciendo lo que se espera de ellos. Si realmente este tipo de géneros fueran en contra de lo establecido, por fuerza mayor deberían ser más inclusivos que el resto de géneros musicales. Romper la norma de identidades sería un gran acto de coherencia para este tipo de géneros musicales”, defiende.

De Aretha a Rosalía

Y del “Respect” de Aretha Franklin a “Hentai” de Rosalía con “Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape modo spike...”. “Es importante entender los contextos en los que se producen ambas. Si tuviese que trazar una línea común elegiría la serigrafía de Barbara Kruger ‘Tu cuerpo es un campo de batalla’, de 1989. Ambas artistas encarnan guerras diferentes pero que atraviesan sus cuerpos igualmente, como a todas”, manifiesta la profesora Miranda Suárez.

En el caso de Aretha Franklin, dice, es muy necesario subrayar la trascendencia de su dimensión política. “En el caso de ‘Respect’ ya se sabe que toma la canción de Otis Redding y al interpretarla con su poderosa dinámica vocal reescribe completamente su significado. Es algo que vemos también en otras voces disidentes, como Chavela Vargas en las rancheras. Son modos de empoderar las voces de cuerpos diversos en entornos normativos”, explica. Aretha Franklin se consagró como la reina del soul, pero también como una activista clave cuyas palabras fueron determinantes para que Angela Davis pudiera estar en libertad bajo fianza.

“El caso de Rosalía es diferente

La diferencia fundamental es que aún no conocemos su trayectoria. Ha tenido un inicio excepcional, posicionándose en listas internacionales con una apuesta estética, sonora y audiovisual que posibilita reconfigurar imaginarios. Es en ese primer trabajo en el que se cruzan en ella tanto las críticas de la apropiación cultural de las voces flamencas como el reconocimiento de empoderar el castellano en la industria musical a nivel mundial: ¿quién iba a pensar que el poema ‘Aunque es de noche’ de San Juan de la Cruz, también interpretado por el maestro Enrique Morente, fuese a sonar a ese nivel?”, se cuestiona la profesora Miranda Suárez.

Y de los 15 segundos en redes sociales: “Es importante señalar dos aspectos. El primero, el ver cómo los modos de promoción musical están cambiando, como analiza extraordinariamente el musicólogo asturiano Eduardo Viñuela. El modo en que consumimos contenidos a través de los engranajes del capitalismo digital posibilita que 15 segundos en TikTok sean suficientes para promocionar globalmente una obra y además valorarla sin haberla escuchado entera. Incluso juzgar el álbum. En ese sentido, el modo en que nos relacionamos y nos posicionamos a través de las redes sociales está cada vez más marcado por el impulso, la inmediatez, la falta de escucha activa o de conectar con la fase entera de una obra o trayectoria”.

Hay menos instrumentistas que cantantes

“Es fundamental ir a los datos. Si hablamos de música clásica y orquestas, Aránzazu Cruz constata lo que comprobamos en sectores de I+D+i o en la Universidad: la gradual disminución de mujeres según pasamos del nivel formativo al nivel profesional. En un estudio que realiza en 2019 constata estas cifras y también cómo la elección de instrumento está cargada de género. Los factores de género que intervienen en este tipo de mecanismos son tanto la falta de referentes en los libros de texto o en los medios de comunicación, el funcionamiento de los estereotipos de un modo muy marcado en la adolescencia o el índice de techo de cristal cuando hablamos de profesionalización”, explican.

En el ámbito de la música extrema señalan las asturianas la investigación de Susana González, de la Universidad de Jaén, con la que han colaborado. “Saldrá publicada este año y en ella se desarrolla cada una de las más de treinta barreras a las que tiene que enfrentarse cualquier mujer que quiera dedicarse a ese sector en concreto”, avanza la profesora María J. Miranda Suárez.

Músicas y pandemia

“La pandemia ha generado que se den pasos atrás en materia de igualdad en presencia femenina sobre escenarios, relegando el problema de la invisibilización a un último plano. Como se han cancelado numerosos eventos, a cuidar la presencia femenina no se le ha dado la importancia que realmente tiene por contemplarse como algo irrelevante a máximos exponentes: si se había avanzado algo se ha disipado gran parte”, defiende Vane Balón, que lanza un mensaje a promotores y programadores en favor de la igualdad real.

Ahora estas mujeres que desarrollaron la I Jornada Nacional de Sonidos de Mujeres en la Universidad de Oviedo prevén generar un proyecto que les permita consolidar el trabajo realizado y activar procesos de transformación social. “A nivel de escena, tenemos ideas que nos hacen mucha ilusión y que, si conseguimos hacerlas realidad, harán disfrutar de la música del modo más versátil y diverso posible. Esperamos poder arrancar y conseguir llevarlas a cabo en Asturias”, concluyen estas mujeres guerreras que demuestran sobre el escenario, y fuera de él, que Asturias también tiene un rico paraíso sonoro femenino.