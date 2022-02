El término calidad ha sido ampliamente utilizado en distintos sectores de la sociedad y, dentro de cada sector en distintos niveles. El concepto de calidad ha sido considerado, en sus orígenes, como un término vago e indefinido y de interés sólo para un pequeño ámbito económico. Solo la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management) ha concretado más en ese concepto y lo define como “todas las formas a través de las cuales la organización satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, su personal, las entidades implicadas financieramente y toda la sociedad en general”.

El Principado anunciaba la pasada semana una inversión de dos millones de euros destinada a la creación de un nuevo trazado de carril-bus en Avilés, que aún no se ha concretado, y la mejora de las paradas del parque de El Muelle y Las Meanas, que pasarán a ser intercambiadores de transporte urbano. En Avilés, se afrontará “la mejora de la red de transportes comarcal y metropolitana” para dar respuesta “al retraso importante en todas las cuestiones de movilidad”, aseguró la Alcaldesa, Mariví Monteserín. No hubo, sin embargo, en aquella reunión ninguna información más concreta con respecto a la reorganización de líneas urbanas que atraviesan la comarca y que según el Principado podría optar ahora a fondos europeos. ¿A quien corresponde la mejora de la calidad en el transporte público?

El Ayuntamiento de Avilés tiene que entregar a la Administración regional en el plazo de un mes el conjunto de actuaciones que considera necesarias para que el concejo cuente con un transporte público urbano del siglo XXI. Lo obvio sería potenciar las líneas urbanas y crear un servicio regular de autobuses, impulsar servicios lanzadera que conecten los polígonos industriales, ampliar el servicio ferroviario... Plantean los usuarios que resulta fundamental que los horarios de transporte se adecuen al de los trabajadores, que las paradas sean confortables, que la frecuencia de paso y las tarifas sean correctas... Pero, ¿cuánto tiempo llevan esperando los usuarios de autobús (y del tren) en Avilés por esa mejora en la calidad del servicio?

Un servicio de calidad redunda en que los trabajadores que hacen uso del mismo llegan a su trabajo descansados y sin estrés; es también una opción viable para los trabajadores que no conducen; reduce, además, la necesidad de crear más espacio para el estacionamiento y rebaja, asimismo, la siniestralidad in itínere. Si todo son ventajas, ¿cuál debe ser en este caso el papel de la Administración y de las empresas concesionarias? Proporcionar horarios y mapas de las líneas claros, ayudar a desarrollar programas “Vuelta a casa garantizada” o “búhos”, bonificar con billetes con descuento en función de los usos... En el futuro los ciudadanos pagarán por el transporte en función de su uso pudiendo contar con tarifas planas para moverse en diferentes medios de transporte. Algo similar a como funciona Netflix o Spotify.

Produce clamor entre quienes desesperan en las paradas el anuncio de que el tiempo de espera por el autobús urbano se reducirá a 15 minutos en las de más usuarios y, como máximo, a 30 en el resto de paradas. Como planteó el concejal de Movilidad, Pelayo García, cualquier iniciativa para mejorar los recorridos e infraestructura “es y debe ser comarcal”. Regresar a los 2,4 millones de usuarios y recuperar los más de 800.000 perdidos desde 2016 debe ser uno de los objetivos. No el único. Hace falta un planteamiento global habida cuenta de que no había transporte público en Avilés si no fuera porque Castrillón y Corvera aportan la mayoría del pasaje.