Capacitada para ser políglota

Dolores Álvarez Cachafeiro tiene 57 años, y hace 33 su vida cambió para jamás volver a ser la que era: ella iba en bicicleta cuando un vehículo se saltó una señal de stop y deshizo su cuerpo, y sus sueños. Estuvo meses en coma. Luchó por la vida, reaprendió a caminar… Pero aquel golpe afectó a su cerebro, a la memoria. Recuerda con nitidez su infancia, con menos suerte lo que hizo ayer. Tiene diagnosticada una discapacidad intelectual. Aunque ella defiende sus capacidades, que las tiene, y muchas. Dolores Álvarez Cachafeiro, de humor envidiable, habla a la perfección cuatro idiomas: español, alemán, francés e italiano. Con el inglés, dice, se defiende.

Que sea políglota tiene explicación. Nació en Suiza, en Zúrich, adonde emigraron sus padres, de Bustiello, por motivos laborales. El español era su lengua materna; el alemán y el italiano vinieron después. La primera vez que viajó a Avilés, Dolores Álvarez tenía apenas unos meses. Luego regresó con 8 años y estuvo en la villa hasta los 12. En Avilés hizo tercero de Bachiller y luego regresó al corazón de Europa. Quería estudiar Psicología, pero por medio punto no accedió a la Universidad. Tras pasar por la Escuela de Traductores y lanzarse al mundo laboral dando clases de español a un cirujano se formó como profesora de Francés.

Tenía idiomas, don de gentes... Así que pronto encontró trabajo formal en una óptica en Suiza. Hasta aquel día. Le faltaban pocas semanas para cumplir los 25 años cuando un coche, precisa, se la llevó por delante. “Yo iba en bicicleta con una amiga...”, recuerda. Fue el inicio de otra vida.

“Estuve dos meses en coma. Luego utilicé silla de ruedas, andador... hasta que con el tiempo logré mantenerme en pie”, relata. El accidente le ocasionó, explica, coágulos en el cerebro. “He llorado durante muchos años, ahora no lloro tanto, tal vez por la medicación o porque ya no tengo más que llorar”, cuenta.

Tras un largo periplo por hospitales suizos, Dolores Álvarez Cachafeiro regresó a España, a Alicante, donde sus padres tenían vivienda. Ya por entonces disfrutaba de sus veranos en Avilés, lejos del calor del Levante. Así estuvo hasta hace siete años: su padre, ya mayor, decidió que quería morir en su tierra, en Avilés. Poco después del traslado, Álvarez perdió a su progenitor y, meses después, a su madre. Tiene un tutor legal, un hermano de su padre, que vive en Alicante y, en Avilés cuenta con el apoyo de su prima, que es casi una hermana, Dulce Peláez, y la familia de esta.

En su día a día, Dolores Álvarez tiene a tres cuidadores. No puede estar sola en ningún momento, por prescripción médica. Es usuaria también de los talleres que ofrece la asociación Rey Pelayo en su sede de Álvarez Gendín. “Aquí lo paso bien, aunque me gustaría desarrollar más actividad mental”, sentencia esta mujer que es buena dibujante, “aunque nada más hago que copiar, porque no puedo crear”. Esta semana pintó una rosa. También participa en los talleres de radio. En algún momento tanteó la idea de dedicarse al periodismo.

Dolores Álvarez olvida qué ha desayunado hoy o con quién comerá mañana. Pero no olvida su pasado. Tampoco los idiomas. Tanto es así que con su prima habla en inglés, ese idioma que dice que solo “chapurrea” aunque se defiende a la perfección, cuando no quiere que los que están alrededor se enteren de lo que dice.

Recientemente, también hizo de intérprete con una excursión de franceses que se acercaron a la sede de Rey Pelayo.

“Cada cual tiene su capacidad”, reconoce esta mujer que considera que a las personas con discapacidad “no se les debe dar carpetazo como inservibles”. Ella es de armas tomar.

De su pasado también ha aprendido una lección: “Hay que enfrentarse al pasado y vivir el futuro de la mejor manera posible”. O lo que es lo mismo: “Man muss sich der vergangenheit stellen und die zukunft bestmöglich leben”, que también lo dice, y bien, en alemán. La suya es una lección de vida en cualquier idioma.