Sueño cumplido a golpe de kilómetros

La pasión de la Celia García Álvarez (Corvera, 1995) por el comercio y los mercados internacionales le viene de pequeña. Primero en el colegio público de Los Campos y más adelante en el Instituto de Corvera, fue entonces –cursando el itinerario bilingüe– cuando “supe que quería continuar mis estudios en algo relacionado con comercio y mercados internacionales”. Ahora, tras haber finalizado sus estudios en Comercio y Marketing en la Universidad de Oviedo y haber conocido un sinfín de lugares en todo Europa gracias a una beca Erasmus por la que estuvo un año en Riga (Letonia), García trabaja desde hace tres años en Bogotá (Colombia) como “account manager” (ejecutiva de cuentas) en una empresa de tecnologías de la información asturiana.

“Mi día a día se basa, en su mayor parte, en mantener contacto con clientes de mercados internacionales. Cada mercado es muy distinto y hay que estudiarlos muy bien para adaptarse a las distintas formas de hacer negocios en cada lugar”, explica.

Hija única de padres dedicados al sector de la educación, Celia García siempre tuvo claro que su futuro estaba fuera de España: “No me fui en búsqueda de mejores oportunidades, sino más bien para cumplir un sueño personal de viajar y conocer mundo”.

Sin embargo, su emigración tuvo un sabor agridulce. Por un lado, explica, “ en mi familia, sobre todo, estaban bastante apenados. Entiendo que ver marchar a un país tan lejano a tu hija, nieta o sobrina, y pensar que van a pasar muchos meses sin vernos es duro”.

Aun así, continúa, “también sé que se alegraron muchísimo de que estuviese logrando un sueño personal y profesional que buscaba desde hacía mucho tiempo. Ahora, que siempre les cuento mis aventuras por aquí y los sitios tan increíbles que he podido visitar, todos tienen ganas de venir a pasar unas vacaciones”.

Aunque a veces le duela estar a casi 8.000 kilómetros de distancia de sus familiares y amigos, tiene claro que “tengo claro que no me perdonaría terminar esta experiencia sin conocer cada centímetro de este país tan increíble”. Lo que destaca del país que –el cual ya considera su segundo hogar– es “la amabilidad, alegría y hospitalidad de su gente”, así como “su gran diversidad cultural y biológica”. “Por no hablar del café, ¡el mejor del planeta!”, celebra la joven ejecutiva, quien intenta escaparse “cada fin de semana a conocer algún sitio nuevo”.

La pandemia le ha hecho valorar Asturias y su envidiable entorno natural más de lo que ya lo hacía. En este sentido, y aplicado a su campo laboral, García asegura que durante el último año ha visto nacer y crecer muchos emprendimientos locales relacionados, por ejemplo, con el eco turismo, las energías renovables o las nuevas tecnologías.

“En Asturias tendrían un hábitat perfecto para desarrollarse. Si somos capaces de sacar partido a todos los recursos que tenemos en Asturias, que no son pocos, y a la vez apostamos por una fuerte modernización, va a ser muy difícil que las cosas no salgan bien”, explica Celia García, quien advierte que para ello habrá que “apoyar mucho y respaldar estas iniciativas. Sobre la oportunidad que ella misma recibió en forma de beca –emitida por una entidad asturiana– para terminar en Colombia, sostiene que le gustaría mucho que “se diese continuidad a esa formación o internacionalización para profesionales, ya que mejoran mucho nuestro posicionamiento en el mercado laboral”.

“Con la llegada del teletrabajo cada vez es más común que la gente busque empleos que le permitan disfrutar de un entorno como el que tenemos en Asturias, hay que sacarle partido a esa demanda”, desarrolla la joven ejecutiva asturiana, incidiendo en la importancia de “saber lo que nos identifica, cuidarlo y conservarlo, pero tenemos que abrirnos y adaptarnos a nuevas formas de vida para progresar”.

García confiesa que no es de ese tipo de personas a las que se le dé bien pensar a largo plazo, tampoco de las que hace una maleta de ida con especial facilidad. “Recuerdo la noche anterior al primer viaje que hice a Bogotá como si fuese ayer. Desde ese viaje hasta el último que he hecho ahora en diciembre, lo más difícil siempre es despedirme de los míos”, recuerda García, quien se lamenta de que “en la maleta no entran los abrazos de los míos”.

Por ello, lo que nunca falta es un poco de jamón, bromea, que “también ayuda si tengo un mal día”. Por el momento no sabe si su etapa en Bogotá tiene fecha de caducidad, pero sí tiene claro que “siempre querré volver a mi tierrina”.

Al acabar Comercio y Marketing en la Universidad de Oviedo llegó a Bogotá a través de una beca de proyectos de internalización de compañías asturianas con presencia fuera de España, como “account manager”.

Contacto con clientes a través de los diferentes mercados internacionales.