Enrique Rodríguez Cal, “Dacal”: “En el avión a Múnich veía a las estrellas españolas y me decía: ‘¿Qué hago yo aquí?’ ”

Enrique Rodríguez Cal responde más veces por “Dacal” o “Dacalín” que por Enrique. Hace medio siglo –justamente– se hizo con la única medalla (de bronce) que se trajo la delegación española que participó en los sangrientos Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania. Es su mayor tesoro, su mayor orgullo, lo que le convirtió en lo que es ahora:_un obrero jubilado de Ensidesa, uno de los deportistas asturianos más laureados de la historia.

Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en una de las mesas del Romo’s, una de las cafeterías más populares del barrio de La Luz. Acaba de terminar, en la terraza del bar, la sesión para tomar las fotos que acompañan a estas memorias.

–Vamos dentro, que aquí hace un frío que pela –dice.

La familia. Nací en el año 1951 en Candás, villa de olímpicos. Mi padre, que se llamaba Enrique Rodríguez, era de Nubledo (Corvera), pero el resto de la familia –los hermanos de mi madre y mi propia madre–, de Candás. Ella se llamaba Oliva Cal. Yo soy Dacal II porque mi hermano mayor, Avelino, que era boxeador y me llevaba siete años, era Dacal I. Yo soy el segundo. Después de mí, vinieron mi hermana Vitorina, que no trabajó, que es ama de casa; y mi hermano Bernardo, que ahora está retirado porque le tuvieron que operar de la espalda: estaba en la construcción. A mis abuelos, a los padres de mi madre, no los llegué a conocer, pero, bueno, de aquella la mayoría de la gente que vivía en Candás se dedicaba a la pesca.

Avilés. No te sé explicar los motivos, pero hubo un momento en que entró muchísima gente en Ensidesa. Y mi padre fue uno de ellos. Tengo oído muchas veces que el cura de Candás tenía mucho poder y metía a muchísima gente en la fábrica. No te lo sé decir; lo que sí sé es que mi padre estaba a turnos en hornos de acero. Mi padre tendría hoy noventa y pico años. Viviendo en Candás es cuando entró en Ensidesa. Como hace sesenta años no había ni medios, ni coches ni nada, para que él estuviera cerca del trabajo nos vinimos a vivir a Valliniello. Yo tenía 7 u 8 años.

Valliniello. Nos fuimos a vivir al alto, al Campo de la Iglesia. Luego, más adelante, viví en El Cueto. Ahora me dedico a correr. Soy corredor popular, pero también camino muchísimo. Y me encanta volver a casa, aquí en La Luz, por Valliniello. La verdad es que no se ve un alma. Hice la comunión allí. Viví donde las escuelas. En varios sitios viví. Fui a la escuela de José Ramón García. Falleció hace poco. Eran los tiempos en que te daban leche en la escuela para desayunar y un trozo de queso por la tarde para merendar. No fui al instituto. No todos los nacidos en los cincuenta, como yo, iban al instituto. Era terminar la escuela y ponerse a trabajar.

Panadero. A los cuatro días de terminar la escuela estaba trabajando ya en una panadería que había en Valliniello. Era la panadería de los Guerediaga. Acompañé a mi madre. Me dijo: “Ven, que vamos a hablar con los de la panadería, a ver si te dan trabajo”. Entraba de noche, a la una de la noche. La misión mía era limpiar los sacos de la harina. Ahora son de papel, pero de aquella eran trapos. Con el tiempo fui aprendiendo a hacer pan. Con 15 años recién cumplidos, pero recién cumplidos, yo ya trabajaba de noche de panadero. Estuve poco en la panadería. Igual estuve como dos años. Tuve que dejarlo cuando empezaba a boxear: muchos sábados y viernes que había combate yo faltaba al trabajo.

Habitación con derecho a cocina. Estuvimos viviendo en tres o cuatro casas por toda la parroquia. Alguna vez, en una habitación con derecho a cocina. Hay que imaginarse ahora a dos matrimonios viviendo en una misma casa. Bueno, pues en los años cincuenta y sesenta eso existía. Y a mí me tocó. Y a mis padres y a mis hermanos. Estoy muy orgulloso de la vida que llevé: fui un niño feliz a pesar de las cosas que te faltaban.

Vida de obrero. Empecé a trabajar a los 15 y terminé a los 60. Estuve muchos años boxeando. Viajé mucho por todo el mundo y hay mucha gente que piensa que nunca trabajé, que siempre viví del boxeo. Compartí mi vida como obrero siderúrgico con el deporte de élite: ir a Olimpiadas, Campeonatos del Mundo y de Europa. Todo esto trabajando a turnos. También es verdad que cuando tenía una competición y tenía que ir a Madrid a concentrarme, me daban permiso en la fábrica. Cuando tenía que ir a una Olimpiada me llamaban para Torrelodones, para el hotel Peña Grande, y estaba un mes metido allí. No trabajaba, pero el puesto me lo respetaban.

Inicio del boxeo. Cuando llegamos de Candás a Valliniello entramos a vivir en una casa que se llamaba Café Bar y coincidimos de vecinos con un señor que se llama –porque todavía no falleció, aunque es muy mayor– Abel Martínez Sedeño, que de aquella era boxeador profesional. Yo tenía 7 u 8 años y mi hermano podría tener 15. Fue él quien metió a mi hermano en el boxeo. Lo convenció. Y detrás de Avelino fui yo. Yo bajaba con la bolsa de mi hermano caminando desde Valliniello a Avilés. El primer gimnasio en el que entré estaba donde las oficinas de turismo. No te sé decir quién era el dueño de aquello. Sé que había un gimnasio: había un ring, unos sacos colgados por ahí… Ahí empecé a entrenar. Estuve un año o año o pico allí. No lo recuerdo muy bien. No sé si fue que nos echaron o que necesitaban el local para otra cosa, el caso es que nos echaron y fuimos para la calle Rivero, donde estuvo toda la vida el Sindicato Vertical, donde estuvo luego la Policía Local. Había un bar dentro: el Hogar del Productor se llamaba el bar ese. Ahí había otro gimnasio. Mi relación con el boxeo es de toda la vida.

Ambiente de Avilés. El ambiente de entonces no es el de ahora. De aquella, en los años sesenta y en los setenta, había mucha afición al boxeo en Avilés. Había también muchos gimnasios. Me enganché al boxeo acompañando a mi hermano. Mi hermano Avelino trabajaba y por eso no podía llevar la bolsa de entrenar: a las seis de la tarde yo bajaba de Valliniello caminando hasta el gimnasio, luego entrenábamos y luego subíamos a casa caminando. Luego le compraron una bicicleta. Me acuerdo yo. Me subía en ella. Eran unos tiempos complicados, pero, vuelvo a repetir, fui un niño feliz.

El primer combate. La primera vez que subí al ring fue en las fiestas de Cristalería Española. Tenían por costumbre montar veladas en una plazoleta enorme que había allí, en La Maruca, donde hacían las fiestas del barrio. Tenía 14 años. Yo sé que gané. Era un chavalín como yo: de 14 o 15 años. Me dijo el árbitro –Torga, el hombre, que en paz descanse– que dio combate nulo. Me dijo: “Es que sois dos niños, era para que él no llorara”. O no sé cómo me dijo. Nos levantaron la mano a los dos para que marcháramos los dos contentos. Llegabas al vestuario, llevabas tus calzones; te vestías y salías al ring. Tenía 14 o 15 años, ya te digo, pero ya llevaba dos o tres yendo al gimnasio, ya estaba de estar entre boxeadores, entre paisanos de 25 años, de 30. Y luego fue que peleaba con un chavalín más o menos como yo. Entonces, bueno, nervioso no sé si estaba mucho.

Dacal. Yo soy Enrique Rodríguez Cal. Lo de Dacal, como dije, viene de mi hermano. Mi madre es Cal de apellido, pero tiene hermanos que eran Dacal. Cuando fueron a asentar a mi madre hubo un error. Hombre, estamos hablando de hace noventa años. Se confundieron. O el que fue a nombrarla lo explicó mal o el que tenía que escribirlo lo hizo como le dio la gana. Así que mi madre quedó como Cal cuando sus hermanos –mi tío y mi tía– eran Dacal. Pasaron los años, pasaron los años y nunca se preocuparon de solucionarlo, y quedé como Cal para la vida. Cuando mi hermano Avelino empezó a boxear eligió poner Dacal en los carteles que anunciaban las veladas, decidió poner Dacal porque no le gustaba Avelino Cal contra no sé quién. Así que aprovechó: “Coño, voy a poner Dacal”. Nunca boxeé como Cal, nunca. Siempre Dacal. Al principio: Dacal II, pero eso luego desapareció. Siempre fui Dacal.

Industria auxiliar. Cuando vi que esto podía ser un poco rentable o que yo podía hacer algo importante fue en el año 1971, cuando quedé campeón de España por primera vez. Tenía 19 años. Ya había dejado la panadería y me metí en la industria auxiliar. Antes de Ensidesa trabajé en la Bilbaína de Montajes y en otras más. Yo siempre estuve trabajando.

Grandes competiciones. A partir de 1971 es cuando empezó mi carrera. Yo fui a tres campeonatos de España:_el de Barcelona de 1969; el de Valencia en 1970 y el de Bilbao en 1971. Yo quedé siempre campeón de Asturias, pero de aquella no bastaba:_había que ganar al campeón de Galicia. En 1969 y en 1970 quedé eliminado, pero la Federación Española ya me estaba vigilando. A raíz de ganar en Bilbao organizaron un campeonato en el que los diez que ganamos en nuestras respectivas categorías (yo era peso mosca) nos teníamos que enfrentar con los representantes más destacados de la selección española de boxeo para ver quiénes eran los mejores. Yo me tuve que enfrentar con uno que llamaban José Sánchez Escudero, el mejor boxeador de mi categoría que había en esa época. Un fenómeno. Me enfrenté con él en Santander. Y lo gané. Y a partir de ahí me quedé en la selección española: los siguientes ocho años.

Deportista internacional. Me caso con Finita en el año 1972, un poco antes de ir a Múnich. Ahora estamos divorciados. Ya pertenecía a la selección española de boxeo. Estuve ocho años. Recuerdo que tras ganar en 1971 a José Sánchez Escudero en Santander –él era olímpico ya y formaba parte de la selección–, al bajar del ring, me cogió el presidente de la Federación, Roberto Duque. Me dijo: “Le quiero a usted mañana en Torrelodones entrenando ya”. Nos concentrábamos siempre en Torrelodones. Siempre que había una gran competición te mandaban para allá quince, veinte días, un mes. Lo que hiciera falta. Todo esto lo pagaba la Federación Española: el viaje, la estancia. No el sueldo, todavía no.

Salir de pobre. Antes de a las Olimpiadas me llevaron a los Juegos del Mediterráneo. Fuimos a Esmirna, a Turquía. Fui medalla de oro. Fue la primera medalla de oro que gané. Había ganado a tres: un italiano fue el primero. El segundo me parece que fue uno de Siria. Hice la final con un egipcio. Me dieron de premio cien mil pesetas: en el 71 era un dinerín. De aquella estaba soltero. Vivía aquí, en La Luz, con mis padres. No me quedé con las cien mil pesetas: fueron para mi casa, para mi familia. Hacían falta allí.

Salir al extranjero. Hay que pasar por ello: por conocer países de Europa siendo un chaval de una familia muy humilde, viviendo en Valliniello, en aquella época. Con necesidades. Voy a contar una anécdota. La primera vez que entré al comedor de uno de aquellos grandes hoteles me preguntaron que si quería un entrecot y no sabía lo que era. Si me hubieran dicho un filete, aunque no comía muchos de aquella, por lo menos te sonaba.

Múnich. Después de los Juegos del Mediterráneo aún quedaba un año para Múnich, pero aquella medalla de oro me permitió, digamos, quedar fijo en el equipo olímpico. Antes de Alemania, salimos a hacer encuentros internacionales: contra Francia, contra Italia. Y yo ganaba casi siempre. En 1972 nos concentramos en Torrelodones. Estuvimos como dos meses entrenando. También estaba Sánchez Escudero, al que había ganado en Santander. No le habían descartado del todo, seguía en el equipo. Todos los días entrenábamos y teníamos que enfrentarnos haciendo guantes. Estaba la cosa muy pareja: yo no era superior a él, ni él tampoco lo era conmigo. Nos entrenaba un canario: Manuel Santacruz Socas. Lo llamaban “Palenque”. Él era el que llamaba a la Federación y decía: Que venga tal o cual. A mí me llamó siempre: durante ocho años. Faltaba muy poco tiempo para marchar para Alemania y todavía había dudas de si me iban a llevar a mí o a Sánchez Escudero. Nos llevábamos la prensa deportiva para el comedor todas las mañanas. No sé si era el “As” o el “Marca”. Venían las fotografías de cinco boxeadores: “Estos son los que van a Múnich”. O sea, que no nos lo comunicó la Federación: nos enteramos por la prensa. “En el peso minimosca, Rodríguez Cal”.

Olímpico. Para entonces ya tenía una experiencia internacional. No mucha, pero ya tenía algo. Había tenido la medalla de oro de los Juegos del Mediterráneo, había ido al Campeonato de Europa de Hungría sub-19. Quedé eliminado, no gané nada, pero me sirvió para tener experiencia. Ahora, era una Olimpiada, era otra cosa. La delegación española de Múnich no llegaba a doscientos deportistas. Me acuerdo del avión, de los que eran famosos entonces: el atleta Mariano Haro, los jugadores de baloncesto Clifford Luyk, Emiliano Rodríguez, el nadador catalán Santiago Esteva, que era muy famoso de aquella. Veía a toda esa gente en el avión a toda esa gente y me decía: ¿Qué hago yo aquí? En Múnich fue abanderado Paquito Fernández Ochoa, que había ganado en Sapporo. Uno que todavía no estaba acostumbrado a andar por el mundo saltó al estadio con 80.000 paisanos. Deportistas del mundo entero, de todas las razas... era una cosa especial. Cosas que no se olvidan en la vida. Y luego tuve la suerte de ser el único español que aquel año ganó una medalla olímpica, el único. Ya digo: cosas que no se olvidan en la vida.

Medalla de bronce. Unos días antes de ganarla yo, se ganó una. De bronce. En ciclismo. La ganó un chaval que se llamaba Jaime Huélamo. Dejó el ciclismo muy rápido. Pasaron dos días después de ganar la medalla, le hicieron un control, dio positivo en no sé qué y se la quitaron. La delegación española –180 paisanos– se volvió con una medalla que ganó un tal Rodríguez Cal, un chaval de Candás. Empecé allí a saber que había hecho algo importante: todos los periodistas españoles que había allí querían hablar conmigo. Un día estábamos comiendo en un comedor enorme y vemos entrar al príncipe Juan Carlos, el que ahora es rey emérito. Él fue olímpico en vela en Múnich. Lo vemos entrar, de chándal, claro, y viene directo a la mesa en la que estábamos sentado. Y dice: “A ver, ¿quién es Enrique?” Quería darme la enhorabuena, hablar conmigo y conocerme. Estuvimos allí charlando un poco. Cuando llegamos a Madrid me dijo el presidente de la Federación que sacara de la maleta la medalla y me la colgara para que te vea la gente. Claro, la gente me conocía, me pedían autógrafos, los periodistas me hacían fotos.

Los combates. Fueron cuatro. El primero fue muy difícil. Me acuerdo de que los periodistas decían: “Muy mala suerte del equipo español: sobre todo Rodríguez Cal”. Me tocó combatir con un rumano de apellido Turei que tres meses antes de Múnich había sido campeón de Europa. De los cinco jueces me dieron ganador a mí tres y a él, dos. Lo gané ajustadillo. Luego vino un norteamericano: Davey Armstrong. Me sacaba la cabeza. Era alto, altísimo. Fue le combate más fácil. El tercero fue con un cubano. Los cubanos son los mejores boxeadores del mundo. Lo eran de aquella y lo siguen siendo en la actualidad. Se llamaba Rafael Carbonell. Yo tenía 20 años y él tenía 27: ya había ido a México. En 1968. Lo teníamos jodidísimo. Ganar a un cubano era imposible. Fue el combate de mi vida. Me parece que me dieron tres puntos y a él, dos. En este combate ya tuve la medalla de bronce. No se cogía en el vestuario: era una fiesta. El deporte español ya estaba todo eliminado. El cuarto combate fue con un coreano, pero me robaron el combate.

El presente. En 1985 dejé el boxeo y me dediqué a las carreras populares por entero porque me dio un fondo increíble: lo sigo haciendo ahora.