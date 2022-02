Juan J. Alonso, profesor y escritor: “¿Para qué sirve la Filosofía? Igual que las utopías o el arco iris: para caminar”

Juan J. Alonso llega a Avilés este jueves con una nueva obra: “Haz que gane el bueno. Las aventuras del Capitán Trueno y la República de Platón”. La presentará a las 19.00 horas, en el Palacio de Valdecarzana. Alonso (Gijón, 1962) es licenciado en Filosofía y en Historia por la Universidad de Oviedo. Es docente de Filosofía en el IES Doña Jimena de Gijón, es cofundador de la revista humorística-filosófica “En Cierta M3dida” y ha publicado sus artículos sobre televisión, fútbol, libros y viajes en diferentes medios de comunicación.

–¿Qué tienen en común Platón y el Capitán Trueno?

–El filósofo griego y el guerrero español aman la justicia y odian la tiranía, el primero hasta el punto de viajar a Siracusa en tres ocasiones para intentar instaurar un gobierno ideal y el segundo renunciando a su destino como señor feudal para viajar por el mundo y luchar contra tiranos, jefecillos y abusones.

– ¿Podrían encontrarse rasgos de la “República” de Platón en las aventuras del Capitán Trueno?

–Cuando el Capitán Trueno abandona su castillo familiar para ir en busca de aventuras, un fraile reprocha al padre de Trueno que le dejara leer la “República” de Platón. Así que algo de la “República” tiene que haber en las aventuras del Capitán Trueno: el uso (de vez en cuando) de la “mentira política”, el intento de dejar tras su marcha un gobierno de hombres sabios y justos, la consideración de la mujer como igual al varón, el desprecio a la esclavitud, la renuncia a los bienes materiales para los guerreros y, sobre todo, el intento de Trueno de que los malos entiendan que podrían no ser tan malos si buscaran el conocimiento. El sabio es bueno, y el malo es solo ignorante. La gran idea de Sócrates, el maestro de Platón.

–¿Cuál sería la batalla hoy de Trueno ante los problemas de Occidente?

–El Capitán Trueno es un caballero occidental del siglo XII, pero viajó por todo el mundo con un saludable relativismo que no estaba reñido con su intolerancia ante la injusticia de malos gobernantes o el terror impuesto por dioses terribles. Eso quiere decir que el Capitán Trueno sabría que los problemas son de la humanidad, no de Occidente. ¿Cómo lucharía contra ellos? Lo tendría difícil. Hoy el mal no suele tener ojos y cara, como en las aventuras del Capitán Trueno, porque es más líquido y mucho más difícil de señalar con el dedo.

– ¿Mejor la justicia espada en mano, o la vía socrática?

–El Capitán Trueno elige los dos caminos, la espada en la mano y el diálogo socrático. Las aventuras del Capitán Trueno demuestran que el diálogo sin espada no funciona, pero la espada sin diálogo tampoco. En las distancias cortas la vía socrática puede ser útil, pero necesita tiempo. En las distancias largas, como en la Europa que intentó frenar a Hitler, parece que Sócrates tiene poco que decir. ¿Cuántos números habrían tenido las aventuras del Capitán Trueno si el Capitán no hubiera contado con su espada y con la cachiporra de Goliath? ¿Uno? ¿Dos?

–¿Puede cambiar a los jóvenes de hoy la lectura de Platón?

–Hay libros que pueden cambiar una vida, como una araña radiactiva cambió la vida de Peter Parker y se convirtió en Spiderman. Pero quizás sea pedir mucho a Platón que cambie la vida de los jóvenes. Puede que un joven estudiante decida dedicarse a la filosofía después de leer a Platón, pero no abandonará su casa ni recorrerá el mundo para luchar contra las injusticias. Los diálogos de Platón abren ventanas y permiten que entre aire en nuestros castillos. No es poco.

–¿Sigue vigente la divulgación del mundo clásico?

–Por supuesto. Clásico es todo aquello que siempre tiene algo que decirnos, así que Platón, Homero o Sófocles siguen vigentes porque seguimos siendo ranas alrededor de un charco al que llamamos hogar. Los que cuestionan la vigencia y utilidad de los estudios clásicos deberían leer, por ejemplo, el discurso fúnebre de Pericles recogido por el historiador Tucídides.

–Las leyes educativas cada vez dejan menos espacio a la Filosofía. ¿Qué nos perdemos como sociedad con esta merma?

–La Filosofía goza de una excelente mala salud desde hace mucho tiempo. En esto soy optimista. Los estudios filosóficos aprovecharán cada minuto que se les conceda en el sistema educativo como un delantero peleón y seguro de sí mismo aprovecha cada minuto de juego que le concede su entrenador. ¿Para qué sirve la filosofía? No caigamos en esa trampa. Pero si insisten con esta pregunta, diremos que para lo mismo que sirven las utopías o el arco iris: para caminar.