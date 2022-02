Todos los sones de Pablo Milanés

Dice Pablo Milanés que cuando ella no está, él no es. Y desde la platea del Valey, en Piedras Blancas, el espectador se lo cree a pies juntillas. Milanés desde su “Renacimiento” –la primera canción de su concierto asturiano– lo dejó claro. El autor cubano salió a escena acompañado solo de un piano y un chelo. De eso y de su poder de convencimiento. Coge la guitarra y dice: “No he podido desprenderme de ese hábito y el placer”. Y el teatro se queda conmovido.

Milanés, en el medio de la escena, se presentó a las ocho en punto después de pedir a Richard, el sonidista, que le “enfatice los medios”. Y Richard sale a escena en la penumbra y “enfatiza” un concierto en el que salieron Víctor Manuel y Ángel González. Y Ana Belén. “Víctor, mi hermano, me pidió que musicalizase uno de los poemas de Ángel”. Y salió “Alga quisiera ser”, que Ana Belén ha incluido en su último disco y que Milanés pinta el soneto de son. Esta fue “una de las canciones más nuevas”. Porque el recital de anoche iba de “canciones viejas y menos viejas”. Con Miguel Núñez, su pianista ayer noche, compuso “Flores del futuro”: “Las flores simbolizan la libertad de los pueblos: sin pistolas, sin cañones y sin bombas”. Milanés da para la congoja de “la soledad”, pero también “para la esperanza muerta que volverá”. Y es que el recital de Milanés convenció a los espectadores que se llegaron a Piedras Blancas. “Porque el tiempo pasa / nos vamos volviendo viejos”. Y vuelve a convencer. Y suenan los bravos y ni una tos. El recogimiento solo se rompió cuando interpretó su clásico “Yolanda”. Milanés cedió los estribillos a su público vencido. Y así salió un espectáculo redondo.