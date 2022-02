Un edificio con 11 pisos y 21 garajes ocupará el solar del cine Patagonia en Miranda

Un edificio con once viviendas, 21 plazas de garaje, doce trasteros y un local comercial de 297 metros cuadrados se erigirá en el número 6 de Santo Domingo de Miranda, en los terrenos que ocupaba el cine Patagonia, que hace pocos años protagonizó un polémico derribo al formar parte del Inventario de Patrimonio Cultural del Principado y cuyos restos acabó tirando el temporal “Bella” en diciembre de 2020. La caída de cascotes causó daños importantes a tres vehículos estacionados en las inmediaciones y, por fortuna, no hubo que lamentar daños personales.

La junta de gobierno local dio ayer luz verde a la licencia de construcción que ha solicitado la sociedad Promociones y Construcciones Lastra. Este permiso, no obstante, no la faculta aún para el inicio de las obras de urbanización ni de edificación al haberse presentado sobre la base de un proyecto básico. La empresa tiene ahora seis meses de plazo para presentar una serie de la documentación requerida por el Ayuntamiento (proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de infraestructura de telecomunicación...). Si transcurridos seis meses la empresa no ha presentado la documentación solicitada, la licencia concedida ayer caducará.

El gobierno local acordó en su reunión de ayer, además, prorrogar por un plazo de seis meses la licencia que concedió el 8 de marzo de 2021 a la entidad mercantil Cortés Empresa Constructora para la construcción de dos edificios de viviendas en la calle Balandro del barrio del Nodo, en los números 11 y 12. El plan de la constructora incluya la ejecución de obras de urbanización para la construcción de un vado de acceso a garajes comunitarios.

Se trata de dos inmueble de cinco alturas (cuatro más el bajo) con unas once y trece viviendas, respectivamente. La edificabilidad residencial del primero es de 960 metros cuadrados y de 1.133 el segundo.