Una estrategia, ideas e innovación: las claves para que el Niemeyer despegue

La falta de estrategia, de ideas y de innovación están detrás del retroceso en las perspectivas generadas por el centro cultural Niemeyer en Avilés y en Asturias, más allá de que el presupuesto anual y la deuda que arrastra ayuden a que la situación de este equipamiento cultural sea aún más compleja. “A falta de dinero, imaginación”, coinciden en señalar los expertos del mundo de la cultura y las artes consultados por LA NUEVA ESPAÑA. Otra carencia que destacan es que “no está imbricado en la sociedad y en la cultura avilesina ni asturiana. Vive de espaldas a su ciudad”. Las claves, afirman, es tener claro qué se quiere hacer, elaborar una estrategia, y apostar por las colaboraciones público-privadas.

Las aportaciones privadas a la Fundación Niemeyer han caído un 55 por ciento en el último lustro, pasando de una veintena de empresas privadas que aportaban 131.500 euros cuando se puso en marcha, a solo dos (Asturiana de Zinc y Grupo Daniel Alonso) en 2021, con 58.000 euros de mecenazgo. El 4% de un presupuesto de 1.208.000 euros que sostiene el capital público. Si se analizan las cifras de la caja que genera el Centro Cultural Niemeyer por sí mismo, el análisis es similar: se ha pasado de 470.611 euros que constan en la auditoría de 2016 a 280.000 previsto (a falta del cierre definitivo del último ejercicio). Es un 60 por ciento menos.

Así que la pregunta es clara: ¿Qué pasa con el Niemeyer? Y las respuestas entre las personalidades y expertos consultados también son coincidentes.

El pintor Hugo Fontela expuso en el Centro Niemeyer tras dos estancias en Río de Janeiro junto a Oscar Niemeyer (2009 y 2011), el arquitecto que diseñó y donó el centro que lleva su nombre y que es su mayor proyecto en Europa. “Para que un centro cultural funcione tiene que tener una programación bien definida, con un proyecto al menos a medio plazo de lo que quiere ser como vertebrador cultural. Para eso se necesita dinero como es lógico, pero también visión, encontrando un equilibrio entre lo local y lo global. No se le puede achacar sólo a lo económico que el Niemeyer no despegue, pues el liderazgo –con sus errores y sus aciertos– de Natalio Grueso no ha sido repetido en esta última década, lo que ha dejado de seducir al capital”.

Alfonso Palacio, director del Museo Bellas Artes, ve la cultura desde una dimensión eminentemente social, como un derecho ciudadano, y el reto “es la orientación del tejido cultural para que sea capaz de generar una industria y un sector económico con potencia”. Una asignatura pendiente en Asturias.

Para conseguir este objetivo se deben impulsar la profesionalización y especialización con estrategias innovadoras, consolidar recursos públicos y fomentar la cooperación, además de apostar por la formación, la educación y la emancipación de la ciudadanía.

Alfonso Palacio señaló que el presupuesto de la Consejería de Cultura es “bajísimo”, pero aun así “se pueden hacer cosas si se es creativo, imaginativo y se buscan colaboraciones con interlocutores a nivel institucional que jueguen en la misma línea y establecer sinergias ambiciosas”. Con todo ello se puede labrar una reputación de institución sólida y profesionalizada, y entonces las programaciones llegan y funcionan”.

Para todo ello es importante la cohabitación entre lo público y lo privado. “Hay que innovar, buscar lugares de encuentro y nuevas vías de colaboración”.

El crítico de arte Luis Feás, doctor en Estética y Teoría de las Artes, señaló que parte del problema del Niemeyer es que “nació a lo grande, muy por encima de sus posibilidades, generando enormes expectativas. Y eso es muy difícil de mantener”. A eso se suma que “le pesa su pasado –en referencia a la causa contra el exdirector del Centro, Natalio Grueso–, y la deuda que tiene desde el principio. Y todo eso es muy difícil de levantar”.

Pero el problema se agranda porque, aseveró Feás, “se ha caído en el conformismo, cuando hay que ser innovador. Con poco presupuesto se pueden hacer muchas cosas. El Niemeyer debería tener personalidad propia, debe pensar qué puede hacer distinto e interesante”.

Semíramis González, directora de la feria de arte JustMad, gestora cultural, historiadora y comisaria de arte contemporáneo, destacó que el Centro Cultural Niemeyer “se debería imbricar más y mejor con el propio contexto asturiano. Asturias es una de las comunidades más importantes en propuestas artísticas, y artistas asturianos que triunfan a nivel nacional e internacional pero que no encuentran espacio en su tierra. El Niemeyer tiene buenas exposiciones, pero le falta presencia local. Es el momento de repensar, porque el espacio por sí mismo tiene proyección propia”.

Celestino Varela, director de la Ópera de Oviedo y avilesino, lamentó que el Centro Cultural Niemeyer “viva de espaldas a la ciudad. Es una burbuja que no conecta con el territorio ni con sus habitantes”. En su opinión, “falta innovación, imaginación”, y añadió que, si bien “la programación teatral que firma Antonio Ripoll me parece de prestigio, no se concibe para el ciudadano de a pie en una bicefalia en la programación del teatro de prosa con dos escenarios que distan 300 metros en línea recta.

El también avilesino Jorge Ilegal, guitarrista, cantante y compositor del grupo Ilegales, alertó de que “algo pasa en el Niemeyer, que apenas se programa algo, alguien contraprograma, y no digo que no ocurra también al revés. Y eso retrae. Alguien debería darse cuenta y atajarlo”.