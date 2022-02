Más de 13 horas para cargar una bobina en Arcelor: “Desprecian a los camioneros”

Un camionero entró a cargar una bobina de acero a la factoría de Arcelor el 18 de enero pasado a las 20.02 horas y abandonó las instalaciones con la pieza en cuestión al día siguiente a las 9.17 horas: más de trece horas –pernoctación incluida en la cabina del camión– dentro del recinto. Otro profesional del volante relata que “después de esperar seis horas a que me atendieran, me dicen que la bobina que debía transportar está mojada y que no se carga, que me puedo ir...”

Estas y tras parecidas son realidades que, según el camionero Javi Muñoz, se dan “a diario” en la fábrica de Arcelor, un “caos logístico” en palabras de este conductor profesional que, harto y desesperado de trabajar para la siderúrgica, ha tomado dos decisiones: pedir la cuenta en su empresa y promover una iniciativa –con recogida de firmas incluida– con la esperanza de que otros profesionales del transporte se unan y Arcelor se avenga a revisar su “tortuoso, desesperante e ineficaz protocolo logístico”, según lo describe Muñoz, dolido por la percepción de que Arcelor “desprecia a los camioneros y ningunea su trabajo”. Un profesional del volante relata que “después de esperar seis horas a que me atendieran, me dicen que la bobina que debía transportar está mojada y que no se carga, que me puedo ir...” Un portavoz de Arcelor consultado por este diario manifestó que, ciertamente, la compañía tiene noticias del malestar de los camioneros y que, en ese sentido, se ha dado parte al departamento de Transportes para que obre en consecuencia y lleve a cabo mejoras, si las mismas procediesen. Por lo pronto y como novedad, la empresa ha habilitado recientemente una nueva entrada para camiones a sus centros productivos de la comarca avilesina; este acceso se realiza desde el parque empresarial Principado de Asturias (PEPA) de Avilés y acorta sustancialmente la distancia que deben recorrer los camioneros por dentro de la factoría cuando su destino son los almacenes de carga de Hojalata o Galvanizado. Antes de habilitarse esta facilidad, tal y como critica Javi Muñoz, el único acceso para camiones era el de Tabaza, a unos seis kilómetros de puntos de carga muy concurridos por los camiones. Javi Muñoz ha difundido por los medios a su alcance detallada información sobre cómo es el protocolo que deben seguir los camioneros para cargar bobinas de acero en Arcelor, ya sean de hojalata, de galvanizado o de chapa en bruto (desbastes). Nadie puede acceder al recito sin previa acreditación y obtención de la DUC, un boletín que permite identificarse en las pantallas que sucesivamente irán poniendo a prueba la paciencia de los conductores. Para obtener la DUC , relata Muñoz, “hay que dejar el camión en un aparcamiento en muy mal estado el que normalmente solo caben cinco camiones e ir caminando a ‘pelearte’ con unas pantallas táctiles que nadie te ayudará a manejar”. Para llegar al punto de carga, y previo pesaje del vehículo en una báscula “que algunos días no funciona todo lo bien que cabría esperar”, los conductores se deben guiar por unas coordenadas o, en caso de no tener destino asignado, dirigirse al punto central de expedición, “una caseta prefabricada con una sala de espera tipo las de los centros de salud, sillas para solo 15 personas y un váter que nadie usa porque es más higiénico orinar contra la rueda de camión”. Y en esa sala de espera es donde, valga la expresión, se realizan esperas de horas y horas (que son remuneradas por Arcelor según tarifa pactada con las empresas de transporte), según el relato de Javi Muñoz. “Un día afortunado –pueden surgir contratiempos en el momento de la carga–, saldrás cargado al cabo de un par de horas pero si las bobinas estuvieran mal pesadas, cosa que suele pasar un 15 por ciento de las veces, tendríamos que descargarlas y empezar todo de nuevo”. Es por todo esto que Muñoz se niega a trabajar más en Arcelor mientras la empresa no tome cartas en el asunto: “El solo pensamiento de entrar ahí me da estrés”.