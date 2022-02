La comisión especial informativa para la modificación del reglamento de honores y distinciones de Avilés se ha reunido hoy con el siguiente punto en el orden del día: propuesta de la Presidencia de resolución de las enmiendas presentadas. El borrador de dicho Reglamento, tras la presentación de las enmiendas por los grupos municipales, incluye ahora, por ejemplo, el nombramiento de ciudadanos ejemplares: "Se podrá conceder a aquellas personas o colectivos que se hagan merecedoras, con el objeto de reconocer y premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios". Suprime a su vez la medalla de bronce (en su lugar se crea la figura de ciudadano ejemplar), pero se mantienen las categorías de "Medalla de Avilés" de oro y plata, máximas condecoraciones otorgadas por el Ayuntamiento de Avilés "para premiar aquellos méritos que se consideran dignos de tan elevada recompensa". Se mantienen también los nombramientos de "Hijo predilecto de Avilés" o "Hijo adoptivo de Avilés" y el de cronista oficial de la villa.

Otro de los puntos que se suprimen es que estas distinciones y nombramientos no puedan ser otorgados a título póstumo, lo que suponía que no se podrían conceder, por ejemplo, calles o nombres de edificios o instalaciones a título póstumo. Hay una modificación que afecta también a la entrega de distinciones a empleados públicos, fijada para el Día de los funcionarios de la Administración Pública y que, según el nuevo texto, no tiene por qué ser siempre un 22 de mayo pero sí en un acto institucional, no obligatoriamente en el Ayuntamiento de Avilés.

El documento será objeto de un periodo de consulta pública previa a través de la sede electrónica municipal, un proceso participativo que será abierto a toda la ciudadanía.