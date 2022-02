Creadores y artistas proponen participar en un plan de futuro para el Niemeyer

El Centro Cultural Niemeyer ha superado su primera década de existencia –se inauguró en marzo de 2011– cargada de avatares y ahora se encuentra en un momento de incertidumbre entre lo que es y lo que, según los expertos, debería ser, con un proyecto propio, innovador y que mire al futuro, apoyándose en profesionales y creadores para atraer, de nuevo, financiación privada que complemente la del ámbito público. Para eso, añaden, hay que ofrecer un programa atractivo.

El director de escena Emilio Sagi, sabe las claves para que unas instalaciones de estas características puedan triunfar. Y la primera es, afirma, “que tenga una personalidad propia y fuerte, porque no debe hacer lo que hacen otros”. Y añadió que “el hecho de estar en una comunidad como Asturias, que siempre buscó novedades, debe impregnarle e incorporar el entorno”.

Sagi remarcó que “la visión internacional está muy bien, pero debe complementarse con el entorno para conquistar en primer lugar a Avilés y a Asturias, una comunidad en la que es muy fácil y rápido desplazarse”.

El escenógrafo ovetense admitió que no conoce el Centro Cultural Niemeyer, pero sí remarcó que su situación es similar a la de LABoral Centro de Arte. “Son edificios que han costado muchísimo dinero, pero hay que buscar actividades para llenarlos y para eso deben ser lo suficientemente atractiva, que el público quiera ir a ver una obra de teatro, una exposición, cine... una programación que atraiga”, señaló.

Para explicarse con claridad puso un ejemplo rotundo. “Es como tener una fantástica caseta para el perro y no tener perro. ¿Para qué quieres la caseta? Puedes poner una persona magnífica al frente del centro, pero como la programación no sea atractiva, no va a ir nadie”.

El productor teatral Luis Alija razonó que es “comprensible” que el Niemeyer mantenga una política de espectro internacional teniendo en cuenta cómo se creó. Pero dicho esto, planteó la necesidad de “repensar el proyecto de cara al futuro” y “hacerlo en positivo y en colaboración con los profesionales, creadores y creadoras asturianas, que triunfan fuera y con los que no se cuenta. Es muy importante trabajar en común con la profesión”.

En opinión de Alija, el Centro Niemeyer debería contar además con una financiación pública “fuerte para desarrollar ese proyecto pensado en común y hacerlo atractivo, de manera que así se consiga atraer inversión privada. Si no lo es, será difícil que lo consiga”.

Carlos Dávila, integrante del grupo “Higiénico Papel Teatro” lamentó que, “por sistema, la programación teatral está organizada de tal manera que las compañías asturianas no pueden actuar en el Niemeyer, salvo que lo alquiles. Se nos relega al teatro Palacio Valdés en ciclos muy cerrados, como ‘Hecho en Asturias’”.

Se da la circunstancia de que “Higiénico Papel Teatro” ha sido la gran triunfadora de los recientes Premios “Oh!”, con seis galardones. “La única manera de actuar en el Niemeyer es alquilando, y para eso tienes que estar muy seguro de que vas a llenar, lo que es difícil en un espacio tan amplio. Pero el caso es que las compañías asturianas no tenemos sitio en la programación, aunque sí vienen de otros lugares”, remarcó Dávila.

El lamento del actor es el mismo que el del grupo avilesino “Leathers Boys”, que fue candidato al premio “Amas” al mejor directo y que se duele de que el espacio habilitado en el Centro Cultural Niemeyer bautizado como “Sala Club”, no dé cabida a actuaciones de los conjuntos locales y asturianos desde hace años. “Es una pena, pero el Niemeyer vive de espaldas a la ciudad”, aseguró Luismi Díaz, “Leather Rose”. “Es cierto que la programación es buena para los cinéfilos, porque presenta películas en versión original que es difícil ver en otros sitios. Pero el centro está infrautilizado para las posibilidades que tiene y su programación, en general, es escasa y poco atractiva para el público en general. Lo es más, o a mí me lo parece, la del teatro Palacio Valdés”.

Disfrutar de la arquitectura como arte, el potencial, según sus gestores

Una oportunidad para disfrutar de la arquitectura como arte. Esta es la defensa que realizan los gestores del Niemeyer en un documental sobre el centro cultural de la ría en el que aportan, además, un detalle de la actividad que en él se realiza. Se trata un espacio multidisciplinar, añaden, que alberga “un compendio de las distintas manifestaciones artísticas” aprovechando la potencialidad y el atractivo de sus edificios, con exposiciones, artes escénicas, música, cine y un espacio arquitectónico que se disfruta en sí mismo por la singularidad estética que tiene. En ese mismo documental, titulado “Centro Niemeyer, la arquitectura de Niemeyer en Asturias”, la Alcaldesa de Avilés destaca que el centro se ubicó “en el lugar ideal” para contribuir a la transformación de la ciudad.