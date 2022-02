Los juzgados avilesinos ingresaron un 25% más de asuntos del baremo establecido por el CGPJ

Los juzgados de Avilés ingresaron un 25% más de asuntos en 2020 del baremo considerado como óptimo por el Consejo General del Poder Judicial (CGJP). Sin embargo, este incremento no supone un considerable aumento de la litigiosidad en la comarca, y además no se ha producido un incremento de casos derivados de la crisis sanitaria. “Todavía esos augurios de un aumento de concursos y de más impugnaciones de expedientes de regulación de empleo (ERTE) no se han reflejado ni en Avilés ni en Asturias”, señaló ayer Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los asuntos en las jurisdicciones Civil y Penal subieron respecto al año 2020, el de la pandemia, pero bajaron si se comparan con 2019. En el caso de los asuntos civiles, ingresaron 8.559, un 6% más que en 2020, pero el 1% menos que en 2019. En el caso de lo penal, se registraron 5.929 asuntos, un 20% más que en 2020, pero fueron un 6% menos que los registrados un año antes. El máximo representante de la justicia asturiana facilitó estos datos durante su visita a las obras que se ejecutan en el edificio de los juzgados de Marcos del Torniello para acoger el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Avilés, que entrará en funcionamiento el próximo 2 de marzo -el 1 es festivo en el concejo-. Jesús Chamorro estuvo acompañado por la viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, quien aseguró que el palacio de justicia avilesino se ampliará “en un futuro”, aprovechando el espacio destinado al aparcamiento que existe en la parte trasera del inmueble. Así, la remodelación de estancias que se está realizando para acomodar el nuevo juzgado corresponde a una reordenación provisional. En la visita también participó el juez decano, Joaquín Colubi Mier. Chamorro explicó que “ya se ha puesto en marcha el mecanismo" para que el nuevo juzgado entre en servicio con un juez sustituto, ya que el concurso para la adjudicación de la plaza no estará resuelto para esa fecha, y que la oficina judicial se cubrirá con funcionarios en comisión de servicio. En este sentido señaló que “nos preocupa un poco vestir un santo para desvestir otro y esperamos que ya esté previsto recambio” para cubrir las plazas del personal que se traslade de puesto. El presidente del TSJA señaló que con la apertura de este nuevo juzgado “se tratar de mitigar la entrada de asuntos, que en 2020 ha superado en 25% el módulo de entrada”. Así que, “se espera que el año que viene se puedan tener ya indicadores de registro normalizados”. Jesús Chamorro añadió que con la entrada en servicio del nuevo juzgado “habrá un periodo de adaptación. La junta de jueces ha hecho una propuesta de nuevo reparto de asuntos contando con él, de tal manera que durante los primeros meses va a asumir más asuntos que los demás para tratar de equipararse en número de entrada con el resto. Esperamos que en un plazo de no más allá 5 o 6 meses podamos tener reparto ordinario”. Encarnación Vicente explicó, por su parte, que ya desde el primer momento se planteó la ampliación del edificio judicial avilesino, pero “no iba a estar listo a tiempo para que el nuevo juzgado entrase en servicio”, y por eso “se buscó esta ubicación provisional pero totalmente acondicionada, a la espera de que en el futuro se amplíe el inmueble en la zona del aparcamiento”, lo que es factible dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Viceconsejera de Justicia destacó que todos los servicios judiciales continuarán en el Palacio de Justicia gracias a las obras de reacondicionamiento, y que, además, aprovechando la remodelación se habilitará una nueva sala de vistas y dos salas multiuso con sistemas de grabación para tomar declaración. Respecto del personal, explicó que los ocho funcionarios que empezarán a trabajar en el nuevo juzgado avilesino ocuparán las plazas de manera provisional bajo la figura de la comisión de servicio, mientras no haya un concurso de provisión de puestos de trabajo, y añadió que alguna provendrá de los juzgados de Oviedo y de Gijón. “Las plazas que dejan vacantes se cubrirán a la mayor brevedad posible con personal interino”, aclaró. El nuevo juzgado abrirá con ocho funcionarios, de los que tres serán gestores procesales, cuatro de tramitación y uno de auxilio judicial. A ellos se sumará un juez y un letrado de justicia.