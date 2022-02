Cáritas recibe a nuevas familias del sur de Avilés: “Viven situaciones angustiosas”

Alrededor de 700.000 personas viven en España en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda; es decir, no pueden calentarse adecuadamente o no pueden encender la luz siempre que lo necesitan. En términos absolutos la crisis sanitaria ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan recurrido a Cáritas o hayan tenido que acudir después de mucho tiempo sin necesitarlo. Más cerca de casa, entre Villalegre y La Luz, fueron muchas las familias que el año pasado y por primera vez tuvieron que solicitar ayuda: “El 34 por ciento de las familias llegaron por primera vez tras agotar los recursos de ahorros que pudieran tener”, explican desde la unidad pastoral, y agregan: “Llamaron a nuestra puerta porque viven una situación angustiosa”.

“De especial forma recordamos a las familias monoparentales, con cargas familiares o a los parados... Hay una situación angustiosa también con las prestaciones que no llegan o lo hacen tarde y en poca cantidad, con las que los beneficiarios no pueden asumir los gastos que tienen”, explican desde la organización católica, que el año pasado dio ayudas por valor de 25.930 euros. El 98 por ciento de las solicitudes que recibieron en Cáritas de Villalegre y La Luz fueron para cubrir necesidades básicas de alimentos, gastos de vivienda y medidas de familias que no pueden obtenerlas de otra manera. El reparto fue así: 23.055 euros se destinaron a la compra de alimentos, 772 euros a atención sanitaria, 1.625 a suministros y vivienda (electricidad, agua, alquiler) y 358 a ropa, calzado o transporte. “Todo este acompañamiento a las familias ha sido posible gracias a los voluntario , a los socios y a los donativos de los feligreses que han contribuido a poder satisfacer las necesidades básicas de tantas familias”, concluyen desde la unidad pastoral del sur de Avilés.