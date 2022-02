De la Uz: “La última vez que hablamos con Industria nos dijeron que mejor despedidos”

La ministra de Industria, Reyes Maroto, le dijo esta semana al diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que trabaja “mano a mano” con los comités de Alu Ibérica en encontrar una “solución definitiva” a la crisis del aluminio. José Manuel Gómez de la Uz que, precisamente, está al frente de uno de los órganos de representación invocados por la socialista, señaló ayer a este periódico: “La última vez que hablamos con alguien de Industria nos dijeron que mejor estábamos despedidos”.

La cita que mencionó el líder sindical fue la del pasado día 12 de enero (el día 31 de diciembre anterior habían sabido que los administradores concursales de Alu Ibérica habían comunicado a los trabajadores la necesidad de iniciar un expediente de regulación de empleo con extinción de contratos, es decir, un despido masivo). “Nos dijeron más: que nos llamaban diez días después y aquí seguimos, esperando”, señaló De la Uz.

En ese encuentro no estuvo la Ministra, aunque sí su jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart, y también el secretario general del ramo, Raúl Blanco. “Esta ministra no solo se pone la camiseta, sino que la suda. Si alguien está defendiendo la industria es el Gobierno de España”, le espetó Maroto a Martínez Oblanca. “Sí, vi una de nuestras camisetas amarillas, esas de ‘Alcoa no se cierra’, pero en un armario del secretario de Industria”, replicó De la Uz. Maroto concluyó su respuesta al diputado forista reprochándole que no hubiera llevado al Congreso la solución al problema que comenzó en el otoño de 2018 y que en enero siguiente tuvo uno de sus hitos principales: la puesta a la venta de las fábricas alumineras, una operación realizada por la multinacional Alcoa con el aval del Gobierno (la multinacional dice que también contaron con el aplauso de los trabajadores estos, sin embargo, lo niegan).

El Gobierno de España –como hizo recientemente el del Principado– señaló como único culpable de la crisis a la multinacional norteamericana. Los sindicatos promovieron dos pleitos contra la multinacional: uno por la vía social y un segundo por la vía penal. La primera tiene una sentencia que los norteamericanos han llevado al Tribunal Supremo porque consideran que el acuerdo de enero de 2019 lo cumplieron (la sentencia de la Audiencia Nacional dice que no; es decir, que no vendieron a un grupo “serio y solvente” y que, en consecuencia, tienen que activar el plan social que había sobre la mesa: sesenta días por año trabajado). La otra vía es la que instruye la magistrada María Tardón, la titular del Juzgado Central de instrucción número 3 también de la Audiencia Nacional.

Por el momento, se investiga a Víctor Rubén Domenech, a su socia más cercana, Alexandra Camacho (a veces directora ejecutiva de Alu Ibérica), y a Luis Losada y Diego Peris (relacionados con la administración de empresas del maraballo organizado por Domenech). Todos, del Grupo Industrial Riesgo. A esto hay que añadir ahora al presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, y la administradora, Christine Keener.