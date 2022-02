Ana Marcos, expresidenta de Apymec: “Dejo el cargo por las faltas de respeto”

Ana Isabel Marcos anunciaba esta semana su dimisión como presidenta de la Asociación de Autónomos para la Promoción y Mejora del Comercio en Corvera (Apymec). Los motivos, según detalla en un comunicado, pasan por haberse sobrepasado ciertos límites: “Cada uno marca los suyos, y los míos están en no asumir las faltas de respeto y la minusvaloración hacia nadie; por ello dejo mis funciones”.

En el escrito, continúa, “siempre he creído que las cosas buenas surgen del trabajo en equipo, pero en este caso tengo muchas diferencias en cuanto a la transparencia y gestión de Commercia y la junta directiva no me apoya”. Marcos se desvincula de sus funciones pidiendo “perdón por los errores cometidos” y agradeciendo a los socios “el tiempo dedicado a Apymec”. “Perdón por no haber generado un buen ambiente de trabajo en la junta directiva”, remata la ya expresidenta en el documento.

Tras un año de mandato, la presidencia en funciones de la asociación de comerciantes de Corvera correrá a cargo de Shelia González.