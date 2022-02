Fantasía adolescente para lucirse Carnaval

Se acerca el Antroxu y, por tanto, la cuenta atrás de los preparativos para ultimar los disfraces que se lucirán en esos días de fiesta. En ésas se encuentran los adolescentes del Local Social Abierto de Avilés, un equipamiento público que oferta actividades para el ocio adolescente y juvenil. Si la temática para este Carnaval pasa por desplegar la imaginación hacia los personajes de fantasía, los jóvenes que frecuentan este centro –de entre 12 y 17 años– ya tienen algunas ideas: dragones, magos, hadas o calaveras, entre otros.

Casi treinta adolescentes estuvieron ayer a las órdenes de Aida de Luis, responsable del área de juventud de Abierto Asturias (entidad encargada de proporcionar recursos para la mejora de la situación de colectivos excluidos y vulnerables); y de las monitoras Desirée Fernández y Laura González. Las instructoras aconsejaron a los jóvenes del club juvenil avilesino tanto sobre el maquillaje que pretenden llevar en este Antroxu como sobre la creación de máscaras y disfraces. Durante la tarde de ayer todos se ayudaron entre sí para lucir el mejor “look” en el ya cercano Carnaval. “Nos dicen la idea que quieren y nosotras los aconsejamos tanto en la pintura como en la realización del disfraz; los ayudamos a pulirla”, comenta Aida de Luis.

Uno de los que ya tiene muy claro de qué se va a disfrazar la próxima semana es el joven Jhemerson Heyber, de 13 años. “Iré de calavera”, afirma. Por tanto, Heyber aprovechó la actividad para empaparse de ideas y conocimientos para que a su traje no le falte detalle alguno: “Me pintaré la cara como me aconsejen aquí y además me ayudarán a hacer el disfraz con látex”, celebra. Otras que tampoco dudan sobre su caracterización son Lucía Sarille, de 14 años, y Alba Teruel, de 15. Irán vestidas de diablas, por lo que utilizarán, explican, “un tutú rojo, unas mallas negras, un pequeño tridente y unos cuernos en forma de diadema”. Gracias a la colaboración de las monitoras del local también pudieron ensayar ayer el maquillaje que lucirán durante los días de celebración. El joven Amy García, de 13 años, sacará su atuendo de la película de animación “Lilo y Stitch”. En este caso, de los dos personajes protagonistas, su favorito es “Stitch”, un experimento alienígena de color azul. “Me pintaré la cara de azul y el disfraz será un mono que tengo del personaje”, detalla el adolescente.

Tras el parón obligado por la pandemia, los del Antroxu serán ocho intensos días de folixa, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, con un amplio programa con protagonismo para la música y la juventud. El plato fuerte se sirve el sábado, con el 34.º Descenso de Galiana, en el que participarán 14 peñas en sus espectaculares artilugios.