La asociación Eneas recupera la literatura de avilesinos para llevarla a los colegios

La asociación Eneas lleva años trabajando en la recuperación de la obra “perdida en revistas y periódicos” de autores avilesinos. Benjamín Lebrato, su presidente, presentó ayer el segundo volumen “Escritores avilesinos. Vida y obra. Vol. 2” junto a Yolanda Alonso, la concejala de Cultura. “Esta es una muy buena iniciativa. La historia de la ciudad está también en lo que se escribe a lo largo de la historia”, señaló la responsable política.

“Los profesores no tienen tiempo para buscar la obra de escritores avilesinos. Lo que hemos hecho es adelantar el trabajo para que ellos en los colegios puedan explicar qué pasó en esta ciudad desde que empezó a publicarse la revista ‘El Bollo’”, explicó Lebrato, que también dirige la publicación más longeva de Avilés. “Nos dimos cuenta muy pronto de que los historiadores del asturiano no relacionaban la presencia de esta lengua en ‘El Bollo’ porque lo cierto es que no hay colecciones completas de la revista. Nosotros, la cofradía, tenemos dos. Por eso sacamos también dos volúmenes al respecto”, apostilló Lebrato. “Los escritores anteriores a los años cincuenta sólo publicaban en la revista o en la prensa. Los de ahora, todos tienen libro. Por eso consideramos que era importante que no se perdieran”, explicó el responsable de la edición que se repartirá gratuitamente en las próximas semanas por los centros educativos.

Los autores que Lebrato y la asociación Eneas recuperan en este segundo volumen textos de Ana de Valle, Octavio Bellmunt, Florentino Álvarez Mesa, Antonio María Valdés-Busto, Manuel González Wes, Julio García Quevedo, Eloy Fernández Caravera, Constantino Suárez “Españolito”, entre otros.

