El Carnaval vuelve a ser “navegable”

El Antroxu avilesino guarda todavía algunos hechos diferenciales que hacen de la fiesta local –la que se empieza a celebrar ya este miércoles– tesoro imperecedero. Desde hace treinta y cuatro años –treinta y cuatro, que se dice pronto– la calle de Galiana se convierte en cauce de espuma para hacer del sábado de Carnaval pura gloria de agua fría. En seis días está prevista la trigésimo quinta edición del día grande de una celebración que continúa siendo unidad, destino y universal. Pese al covid, que aguó la fiesta más tiempo de la cuenta.

El Descenso Internacional y Fluvial de Galiana de este año, el de la peña “Santa Jarra” , ya está casi listo. Lo están ultimando las peñas –mono azul mediante– que han convertido la nave de la travesía de la Industria en el “astillero” en el que, a golpe de soplete, se conforman los esqueletos que bajarán vestidos de fantasía por la calle más emblemática del Antroxu avilesino. Pero esto será este año...

Tres décadas y media atrás las cosas fueron distintas. Lo recordó en su momento Rafael Hevia, “Falo El Cuzo”, en estas mismas páginas: “Un grupo de amigos a los que nos gustaba andar en piragua habíamos ido a bajar un tramo del Cares y rompimos accidentalmente una piragua K-4. Ya de vuelta a Avilés la llevé a La Lleda, donde por entonces trabajaba, para arreglarla. Ya reparada se la bajé al dueño, Gonzalo ‘el del Trasgu’, pero como pesaba tanto le puse unos rodamientos para hacer más fácil el transporte. Iba tirando de ella con una cuerdina y pensando en el Carnaval, que estaba a la vuelta de la esquina, y de qué nos podíamos disfrazar aquel año. Ya por Galiana la piragua iba como una seda y entonces se me ocurrió: ‘Coño, nos vestimos de piragüistas y bajamos por la calle como si fuera un río’”.

Y ya está. Así nace la leyenda, los hechos diferenciales, la época dorada de una fiesta que se fue haciendo pura locura. Y llegó la regulación y se aparcaron los coches de chatarra, las radiales, los motores quemados... Y el Descenso de Galiana que nació como una fiesta de colegas se convirtió en una parada de talento, de fiesta. Y el agua fue espuma.

Y todo empezó en 1987. El alcalde avilesino era Manuel Ponga, en Asturias gobernaba Pedro de Silva. Y Felipe González aún no había pasado a la historia. La fiesta, tras tres décadas y media sigue, a flote. Este año hay menos peñas dispuestas a bajar. Pero es normal: la normalidad todavía no ha llegado del todo. Los trescientos artilugios del año 1992 sí que son pasado. El Descenso hace años que se ha asociado con el talento y desterrado la chatarra. Y en Avilés sobran ingredientes de lo primero. “Nosotros no íbamos a bajar este año, estamos mayores. Pero no podíamos dejarlo pasar”, cuenta Chus Rodríguez, de La Pecera. Se homenajean a sí mismos: su artilugio, de hecho, se parece a la de hace 35 años.