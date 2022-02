Talento familiar esparcido por Europa: "Volver a Asturias sería un sueño"

Emigrar en busca de un mejor futuro laboral o, simplemente, por mera oportunidad. Es el caso de las hermanas castrillonenses Rubio-Fernández, Lucía y Paula. La primera de ellas –la pequeña– es bióloga por la Universidad de Oviedo y actualmente trabaja como científica en la Comisión Europa, en Bruselas (Bélgica). La segunda, Paula, es filóloga hispánica, también por la Universidad de Oviedo, y desarrolla su actividad profesional como investigadora lingüística en Oslo (Noruega). “Volver a Asturias sería un sueño, pero a costa de perder la estabilidad laboral”, reconoce Lucía Rubio-Fernández desde la capital belga. Una opinión que comparte su hermana Paula desde la capital noruega: “Nunca me fui para no volver, pero ya llevo veinte años fuera. En mi campo es muy difícil encontrar estabilidad laboral en España”.

Lucía (1983) y Paula (1976) tienen dos hermanas más. De padre traumatólogo en el Hospital San Agustín de Avilés y de madre ama de casa, cursaron sus estudio primarios y secundarios en Salinas. De ahí pasaron a formarse en la Universidad de Oviedo, cada una en su campo. Fue entonces cuando sus caminos se separaron. Aunque a día de hoy tan solo se vean un par de veces del año, ambas sueñan con regresar al Principado si surgiera una oportunidad laboral adecuada a sus expectativas. “De vez en cuando miro ofertas, pero son todas a través de oposiciones y eso supondría tener que dejar mi trabajo fijo”, explica Lucía. “Me planteo pedir alguna beca para volver. Asturias es el paraíso y es triste que haya que salir para valorarlo”, señala Paula.

Talentos en el extranjero

Dos talentos y ambos fuera de España por la imposibilidad de encontrar en su comunidad y país de origen una estabilidad laboral en sus respectivos campos. Una continuidad que si les ofrecen otros países. Paula Rubio-Fernández terminó en la ciudad inglesa de Coventry a través de una beca Erasmus, en 1996. A su regreso a Asturias, su siguiente etapa tuvo lugar en Madrid, donde intentó especializarse en lingüística tras graduarse en Filología Hispánica. “Era todo un caos y estaba completamente desorganizado”, recuerda. Por tanto, regresó a Asturias para volver a marchar. En este caso se fue a hacer un máster en lingüística teórica a la ciudad de Reading, en Inglaterra. “Allí fue todo mejor”, asegura la mayor de las Rubio-Fernández. Tras varias etapas de su vida en Cambridge (Inglaterra) –donde estudió lingüística aplicada–, en Londres y Brighton (Estados Unidos) –donde se formó en psicología lingüística– y Boston terminó en Oslo, reside junto a sus dos hijos y su marido, natural de Noruega. “Lo intenté en Madrid, pero Inglaterra está más desarrollada en mi campo”, explica. Ahora realiza estudios especializados para universidades. “Aunque me fuera para no volver, sabía que académicamente sí era un adiós. En España se dan muy pocas oportunidades a las personas que regresamos tras formarnos fuera”, manifiesta la asturiana, quien subraya que “en otros países que he visitado ocurre todo lo contrario”.

Por su parte, la pequeña de las Rubio-Fernández, Lucía, recaló en Bélgica para formarse en citología vegetal. Sin embargo, tuvo que cambiar de rama porque esa no cumplía con sus expectativas. Por tanto, siguió su formación en la parte flamenca de Bélgica, en este caso en biología molecular. “Cuando llegué a Bruselas y vi el laboratorio pensé que era una broma; pensé que aquello iba a ser la NASA y estaba todo viejo y descuidado. Venía de Asturias donde estaban realmente bien y me impresionó mucho aquel aspecto”, reconoce la joven bióloga. Una vez terminados sus estudios en el país belga logró un trabajo en el Consejo de Investigación Europeo. Allí, sus labores pasan por organizar evaluaciones y becas de investigación con expertos de todo el mundo, fundamentalmente en los campos de inmunología y biología molecular.

Sus deseos –los de ambas hermanas– pasan por regresar a España en algún momento de sus vidas si surgiera una oportunidad laboral acorde a sus expectativas. Mientras tanto, tan solo vuelven a casa para visitar a sus familiares y amigos un par de veces al año, como mucho tres si se dan las circunstancias: en Navidad, Semana Santa y verano. “Tenemos que estar orgullosos de Asturias, pero falta estabilidad laboral, que al final es una de las bases del bienestar”, asegura Lucía Rubio-Fernández.

La pequeña de las Fernández-Rubio, Lucía, es bióloga por la Universidad de Oviedo y trabaja como científica de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica). Por su parte, su hermana Paula es filóloga hispánica, también por la Universidad de Oviedo, y actualmente trabaja como investigadora lingüística en Oslo (Noruega).