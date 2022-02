El PP ve electoralista la actuación anunciada para Brigadas Internacionales

La portavoz del Partido Popular (PP) de Avilés, Esther Llamazares, ha tachado de “lavado de cara pensando en las próximas elecciones” la actuación subsidiaria en Brigadas Internacionales anunciada por el gobierno local. Como informó este periódico, el Ayuntamiento de Avilés licitará un contrato para la ejecución de obras de reparación urgente en la calle Brigadas Internacionales y en las escaleras que comunican la calle Valgranda y la avenida de la Constitución. Los trabajos consistirán en labores de mantenimiento y conservación con el fin de devolver esta vía, privada de uso público, a las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, considera que estas obras son “insuficientes” y que llegan, además, “después de que nuestro grupo lleve tres años insistiendo y pidiendo determinadas actuaciones” que, a priori, no van a ejecutarse. “Los concejales del PSOE no se han pasado por aquí y nos llama la atención que este anuncio se haga una semana después de que el grupo municipal popular pidiera de nuevo el expediente de Brigadas Internacionales que, por cierto, no se nos facilitó”, subraya Llamazares. La petición, añade, “tal vez haya activado el asunto y nos parece muy bien cualquier mejora que vaya a hacerse, pero ni nos han aclarado las actuaciones que harán, ni nos han dado aún explicaciones”. “Los vecinos quieren que su urbanización sea pública, que se actúe en todos los puntos donde sea necesario, no en una parte, quieren tener los mismos servicios que tienen el resto de avilesinos en cualquier otra zona de la ciudad”, subraya la portavoz del PP local.

A su juicio, “veinte años han sido suficientes para desarrollar y llevar a cabo los procedimientos jurídicos necesarios para que esta urbanización sea una parte pública de Avilés, para que se les explique a estos vecinos qué tienen que hacer para disfrutar de los servicios que necesitan y, en definitiva, para que esto pase a ser una propiedad con los servicios municipales necesarios para sus inquilinos”.

Llamazares ha realizado estas declaraciones en una nueva visita a Brigadas Internacionales en la que también ha participado el concejal Jorge García. Los populares inciden en que son fundamentales mejoras de accesibilidad para un tránsito normalizado en una zona en la que residen personas mayores y con movilidad reducida. "Las obras tienen una licencia pendiente y no están aún legalizadas; hay contradicciones constantes porque la Policía Local viene a sancionar pero no acudió a la llamada de los vecinos cuando hubo que solucionar algún altercado porque, según les dicen, no pueden intervenir en esta zona; hay peticiones de vados que se deniegan argumentando una serie de cuestiones técnicas, pero otras se conceden (tres concretamente) no se sabe muy bien con qué criterio”, enumera la portavoz de los "populares".

"Esto es una comedia. Entre la plaza de garaje, que es opcional, y el piso, pago casi 600 euros. Y por no tener derecho a nada. Muchos deberes pero pocos derechos. Esto es tercermundista", protesta Rafael de la Vega García, vecino de Brigadas Internacionales.