Sergio Gayol presenta “Órsai”, el nuevo estreno del Palacio Valdés

A Amancio, que es monologuista, le ha dejado Merche porque está hasta las narices de él. Y esta ausencia repentina ha clavado al humorista en un sofá. “Es la única escenografía de ‘Órsai’”, apunta Sergio Gayol, que es el único actor sobre la escena y el coautor del libreto junto a Patricia Rodríguez, que, además, dirige la función cuyo estreno en España acoge el teatro Palacio Valdés este próximo jueves (20.15 horas).

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, participó ayer en la presentación del espectáculo. “Queremos reforzar nuestro compromiso con las gentes del teatro en Asturias”, aseguró ante la satisfacción conjunta Gayol y de Rodríguez.

“Quería hablar de feminismo y había que hacerlo con Amancio como personaje único y principal”, señaló Rodríguez. Ella aceptó la propuesta de Gayol. “Me dio un texto, lo leí y empezamos a discutir qué quería contar. Terminamos reescribiéndolo completamente”, añadió la directora. “Gayol y nos conocemos desde hace muchos años. Es tan maravilloso como generoso”, dijo la directora.

La producción se ha gestado “durante tres semanas intensas” en La Laboral. “Me interesan los espectáculos que son para el público claramente. No entiendo los que no lo tienen en cuenta”, apuntó. “Lo que vamos a hacer es intentar buscar la sorpresa”, explicó la directora que, confesó, no haberse aburrido nada durante el proceso creativo.