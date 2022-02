Pescado humilde, cocina refinada

El jerezano Ángel León tiene fama de ser uno de los cocineros que mejor trabaja los productos del mar, no en vano se lo conoce como “El chef del mar” y su restaurante, ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), luce cuatro estrellas Michelin y tres soles Repsol. El discurso culinario de León se basa en la defensa acérrima de los productos de la mar, el uso de ingredientes de bajo impacto medioambiental y la posibilidad de hacer cocina respetuosa con la biodiversidad. Todo eso lleva al chef andaluz a emplear pescados de bajo coste, especies que no es fácil ver en la carta de un restaurante de alta cocina.

Esa fue, más o menos, la misma propuesta que llevó ayer a Salenor el chef asturiano Isaac Loya, Premio Nacional de Gastronomía y poseedor de una estrella Michelin y dos soles Repsol en su restaurante El Balneario de Salinas. Lo que hizo el cocinero ante una treintena de espectadores ávidos de aprender trucos de alta cocina fueron cuatro platos a partir de otros tantos pescados “de gran consumo” –por no decir “de precios populares”– y convertirlos en una virguería gastronómica. A saber: lubina, merluza, bacaladilla y xargo. Las caras de los que probaron las cazuelas con los cocinados no dejaron lugar a dudas: el resultado fue tan sorprendente como exquisito.

El cocinero defendió, mientras se ponía manos a la masa para elaborar un tartar de lubina con salicornia y lechuga de mar, la conveniencia de trabajar con pescado de temporada porque además de estar en sazón se puede comprar a precios más bajos: “La alta cocina o la realización de un plato rico no está necesariamente relacionado con el hecho de trabajar con la materia prima más cara del mercado sino con la técnica y la idea que queramos plasmar”. Loya fue muy insistente en la manipulación del producto, o mejor dicho en la “no manipulación: “Cuanto menos se toque y mueva el pescado, mejor; y por supuesto, no hay que darle golpes. A la hora de prepararlo, hacer cortes limpios; y los trozos, que no sean muy pequeños, que tengan mordida para poder apreciar la textura de la carne”.

Llegado el momento de trabajar con la merluza, Isaac Loya se deshizo en elogios a un pez que es posible comprar “desde un precio e seis euros en adelante” y que ofrece infinitas posibilidades de elaboración: “Es el pescado más versátil que existe, un diez absoluto; salvo crudo se puede preparar de cualquier forma y con cualquier técnica”. El chef del Balneario optó por hacer un confitado y servirlo sobre una base de salsa menier.

Llegados a este punto, los asistentes a la exhibición de Loya salivaban deseosos de más delicatessen. Y así llegó el momento de hacer una obra de arte culinaria con las muy humildes bacaladillas, “posiblemente el pescado más barato que hay en las pescaderías”. Loya preparó un confite servido en frío con verduras troceadas en escabeche. Y mientras, dio consejos: “Vienen meses de grandes oportunidades culinarias para el pescado, en pocas semanas llegará la xarda, después el bocarte y en mayo y junio, los mejores rodaballos y lenguados del año”.

Un espectador quiso saber cómo conservar el pescado sin estropearlo, y Loya le dio un truco: “En un plato sobre un paño húmedo y cubierto con papel de aluminio y, si acaso, también con papel tipo film”. Otro le interrogó por el hecho de que en Asturias apenas se trabaja la fritura de pescado, a lo que el cocinero respondió con buen humor que “eso ya lo hacen por demás los andaluces”.

Como colofón, Isaac Loya elaboró un xargo a la plancha con acabado a horno. A esas alturas del show culinario, más de un espectador hacía planes de cenar pescado. “De eso es de lo que se trata, de promocionar el consumo de pescado y hacer ver que cualquiera puede cocinar en su casa un plato de alta cocina”, subrayó el gerente de la rula de Avilés, Ramón Álvarez. La lonja pesquera de Avilés fue colaboradora del evento, un ensayo de la próxima embajada culinaria, la que llevará los pescados asturianos al Salón Gourmets, el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama en España.