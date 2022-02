La portavoz del Partido Popular (PP) de Avilés, Esther Llamazares, tacha de “lavado de cara pensando en las próximas elecciones” la actuación subsidiaria en Brigadas Internacionales anunciada por el gobierno local. Considera que estas obras son “insuficientes” y que llegan, además, “después de que nuestro grupo lleve tres años insistiendo y pidiendo determinadas actuaciones” que, a priori, no van a ejecutarse.

“Los concejales del PSOE no se han pasado por aquí y nos llama la atención que este anuncio se haga una semana después de que el grupo municipal popular pidiera de nuevo el expediente de Brigadas Internacionales que, por cierto, no se nos facilitó”, subraya Llamazares. Los populares inciden en que “los vecinos quieren que su urbanización sea pública, que se actúe en todos los puntos donde sea necesario, no en una parte”. “Quieren tener los mismos servicios que tienen el resto de avilesinos en cualquier otra zona de la ciudad”, subraya la portavoz del PP local. A su juicio, “veinte años han sido suficientes para desarrollar y llevar a cabo los procedimientos jurídicos necesarios para que esta urbanización sea una parte pública de Avilés”.

“Esto es una comedia. Entre la plaza de garaje, que es opcional, y el piso, pago casi seiscientos euros. Muchos deberes pero pocos derechos. Esto es tercermundista”, protesta Rafael de la Vega García, vecino la zona.