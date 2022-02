La Sardina alivia su luto

Corría 1982, el año que España se lanzó a la modernidad; estaba a punto de producirse la histórica victoria electoral del PSOE que convirtió en Presidente del Gobierno a Felipe González, “Naranjito” –la mascota del Mundial de Fútbol– estaba presente hasta en la sopa y los avilesinos, como el resto de españoles, trataban de quitarse el corsé de la dictadura y querían respirar aires de libertad a bocanadas.

En aquella España de grises más bien oscuros ocurrió algo insólito en el barrio de Llaranes. Llegaban los días de Carnaval y en el bar “Cabos”, que regentaba Loli, alguien colgó en la barra una jaula de pájaros que alojaba un curioso inquilino: una sardina arenque enganchada con un hilo al balancín. La intriga de los parroquianos iba en aumento y los más osados le preguntaban a Loli qué era aquello, a lo que la hostelera, aleccionada, respondía cortante: “Un canario”. Y así pasó el Carnaval... Ya superado el Miércoles de Ceniza, el autor de la gracia explicó su sentido: “¿Pero no os disteis cuenta de que ya pasó el Antroxu y, salvo el canario, ninguno de vosotros os habéis disfrazado?”

El “ideólogo” de la guasa no era otro que José Ángel del Río Gondell, fundador de la Cofradía Sardina Arenque de Llaranes, activista social sin parangón del barrio nacido a la sombra de Ensidesa, motor incombustible del Antroxu de Avilés en los años de su reinvención y Sardino mayor durante casi 40 años, los que hubiera celebrado en esta edición del antroxu de no haber fallecido en 2020 víctima de una enfermedad que no le impidió, ese mismo año, hacer acto de presencia en la calle para ver su obra y su legado. Genio y figura.

Del Río Gondell ya no estaba entre los vivos cuando el covid adquirió categoría de pandemia, no le tocó el sucedáneo del Antroxu “on line” de 2021 y tampoco podrá disfrutar este año de la recuperación de la fiesta, pero su huella es imborrable y todos los que esta tarde acudan a Llaranes a inaugurar el Antroxu de 2022 le tendrán presente. La Sardina se siente viuda por la pérdida de su “sardino” predilecto, pero ya lo dejo dicho el propio interesado a su sucesor, Gelín García Bartolomé: “Mira Gelín, me tienes que prometer una cosa: que el Antroxu siempre estará por encima de las personas”.

Del Río también le dejó dicho al actual Sardino mayor de la cofradía del mismo nombre que no se le ocurriera darle una “Sardina arenque” a título póstumo cuando muriese, que no quería que su familia pasase ese trago. Gelín García va a obedecer a medias: no habrá esa distinción –que habría sido más que merecida–, pero sí que entregará a la familia de José Ángel del Río un collage de fotos que condensa el espíritu festivo de uno de los personajes que merece capítulo propio en la historia del carnaval avilesino.

Será esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el marco del desfile de mazcaritos y moxigangues que servirá para que la Sardina alivie su luto y los avilesinos den rienda suelta a la ilusión festiva contenida en estos meses –años ya– de contención social por aquello del virus. Se leerá el “Sermón de la tercera escama”, habrá reparto de “Sardinas arenques” a personas y colectivos que arriman el hombro para mantener viva la llama del Antroxu y no faltará la animación con las fanfarrias “El Felechu” y “Ceda el paso”.