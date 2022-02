Serafín Arnaiz, elegido nuevo presidente del Casino de Avilés

El Casino de Avilés es una de las entidades recreativas más antiguas de Asturias –se fundó en 1865–. Ayer vivió un proceso electoral por el que Sebastián Arnaiz sustituye a Manolo González, que dimitió recientemente tras años en la presidencia. Recién elegido, Arnaiz reconoció que la principal tarea que se ha propuesto es procurar rejuvenecer la edad de los socios. “La edad que tenemos es muy alta y hay muchas bajas y ninguna entrada”, reconoció el nuevo presidente que dio el paso adelante animado “por amigos” con los que pasa la tarde jugando a las cartas. “Tardo mucho en decir que sí, pero cuando lo hago me implico totalmente”, apuntó. Entre las acciones previstas para rejuvenecer la venerable asociación están la organización de bailes de salón y procurar el permiso al concesionario del bar para que pueda organizar bodas y banquetes. La idea es salir a la calle. “Con la obra que están haciendo en el parque del Muelle y con el sitio en el que nos encontramos vamos a ganar mucho”, señaló Arnaiz a este periódico. Dijo: “Estuve treinta años de socio en el club de tenis, pero ya no puedo jugar y la parte social es pequeña”, añadió Arnaiz. “Por eso me apunté al Casino”, añadió el nuevo presidente del colectivo.