Xavo Giménez: “Se nos ha quedado tortícolis de tanto mirar a otro lado: todo es culpa nuestra”

Xavo Giménez (Valencia, 1975) es el autor, el director y uno de los dos intérpretes de “Espaldas de plata” –este sábado, el del Descenso de Galiana, a las 20.00 horas– en el club del Niemeyer. El otro actor es Leo de Bari. Giménez conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Ustedes hacen neorrealismo.

–Un neorrealismo más oscuro donde contamos la miseria que vivimos los de a pie. “Espaldas de plata” viene de una experiencia que vivió María Cárdenas, la mitad de la compañía “La teta calva”. Ella trabajaba en una agencia de publicidad y le llegó el encargo de hacer una campaña en favor de Francisco Camps, un personaje por el que ella no sentía ninguna afinidad y que ya por entonces, en 2007, empezaba a estar implicado en asuntos de corrupción. Terminó declinando la oferta. Resulta que no todo el mundo lo hace, que uno se compra pantalones en Zara sabiendo que los hacen en Bangladesh y termina mirando a otro lado. Sobre esta idea planteamos la historia de un publicista que tiene que hacer una campaña de un político corrupto que acaba de pagar su pena en la cárcel y quiere volver a la escena. Este publicista dice que sí, que no puede perder el trabajo. Y nosotros nos planteamos que pequeñas decisiones de muchos pueden cambiar el mundo.

–Parece una obra muy para este febrero de 2022.

–O para 1980. Se nos ha quedado tortícolis de tanto mirar para otro lado. Ya digo, tomar pequeñas decisiones pueden cambiar el mundo y como no lo hacemos, todo es culpa nuestra.

–Parece que la ficción que representan rompe las costuras de la realidad.

–Ese es nuestro propósito. Pensamos que no somos protagonistas de nada y que nada nos concierne. Paralelamente a la historia del publicista está también la historia de un gorila espalda de plata que está en un zoo que se ve desde la ventana de la agencia. Un día, se escapa y se convierte en metáfora. Nos sentimos presos, pero a diferencia del gorila, no rompemos los barrotes. Y no lo hacemos porque hemos decidido ser dóciles y preferimos mirar hacia otro lado.

–El espectador que sale de ver “Espaldas de plata” que sale, ¿de mala leche?

–Sale con un regusto amargo. Todo el mundo tiene que echar mano de la mierda que hay que tragar y por eso nos quitamos esa culpabilidad pagando una cuota de una ONG, apadrinando un chaval o yendo a una manifestación. La gente es buena y mala a partes iguales.

–¿Y cómo ven los programadores públicos esta obra?

–Hemos tenido rechazo de algunas administraciones públicas, pero esto forma parte de la vida del comediante, del bufón. Esta función no va contra los que manejan los hilos, se dirige a todos aquellos que se dejan mover por esos hilos.

–O sea, que no ha encontrado el gusto general.

–Nos ha pasado con algunos programadores, pero entendemos que el teatro está para molestar, para incordiar, para no gustar.

–No es la primera vez que vienen a Avilés.

–Estuvimos hace unos años con “Síndromo”, una obra de María Cárdenas que también representamos en la misma sala a la que vamos el sábado: el club del Niemeuyer. Y también hemos participado en varias ocasiones en Feten, en Gijón. Porque tenemos dos líneas de trabajo: los espectáculos de adultos, como este “Espaldas plateadas”, y también los infantiles.

–¿Y qué tienen entre manos?

–Vamos a seguir con su gira y, en paralelo, tenemos “El muro”, que se basa en “The wall”, de “Pink Floyd”. Con “Espaldas de plata” estaremos un mes en el teatro Fernán-Gómez, en Madrid.