Las comadres de Avilés, ventana de expresión

¿El tema de conversación? Los hombres, principalmente. ¿Y el leitmotiv de la reunión? Doble: cotilleo y diversión. Comadres en Avilés es el día de la ‘desbandada muyeril’. Estas reuniones que tienen mucho –o casi todo– de fiesta fueron durante unos años la ventana de expresión del feminismo. Ahora, la fiesta que marca el segundo día del calendario antroxero es de todo un poco, porque en comadres hay espacio para todas: en unas horas comenzarán meriendas y cenas de asociaciones de vecinos, amas de casa y grupos de amigas y también espacios de debate como el organizado por Les Rudes.

¿En qué consiste este último? En una acción feminista que tendrá lugar a las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Harán una performance con la canción de “Ay mamá!”, De Rigoberta Bandini. Tras la performance, y tras dos años de parón por culpa de la pandemia, Les Rudes retomarán su conocida Fañagüeta, algo así como un momento de charla amena. Comenzará a las 19.30 horas y tendrá lugar en el bar La Galla Tasca Vegana. Será una Fañagüeta internacionalista y contarán con varias mujeres que desde sus diferentes realidades relatarán su experiencia y vivencias feministas. Tras la Fañagüeta habrá un pinchoteo y música en acústico: fiesta de comadres.

Con menos análisis y más jolgorio estarán reunidas otras muchas mujeres de Avilés. Darán rienda suelta al paladar y también al palique. Casi como si se tratara de una coplilla aprendida de memoria, las mujeres de la comarca que participan en la fiesta de comadres coinciden en que el jueves de Antroxu es un día para disfrutar en grupos, cuanto más grandes sean, mejor.

Aunque no todos opinan lo mismo. Un ejemplo es la joven avilesina Aida Vázquez, fiel al carnaval y defensora del mismo, que solo se pierde del Antroxu el día de comadres. “Me disfrazo todos los días, elaboro especialmente los disfraces, y me enfada la gente que no se disfraza y pierde la tradición. Pero en comadres nunca salí, es lo único que no celebro, me veo cualquier otro día con amigas. A mí esas cosas de chicas o de chicos me chocan bastante”, sentencia la joven. Lo que está claro es que hoy será un día con protagonismo de mujer en Avilés.