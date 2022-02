“Mi identidad poética está en ‘La casa iluminada’”, resume Carmen Nuevo

La poeta castrillonense Carmen Nuevo, que también responde como “Verso Fuster”, presenta mañana viernes (19.30 horas) en el salón de actos del palacio de Valdecarzana su última colección de poemas: “La casa iluminada” (Los Libros del Mississippi, 2021). Estará acompañada del polígrafo avilesino (de origen gijonés) Fernando Álvarez Balbuena y de la jefa de la edición de Avilés de LA NUEVA ESPAÑA, Covadonga Jiménez. Además, Jorge Martínez, declamará alguno de los poemas de Nuevo. “Mi identidad poética está en ‘La casa iluminada’: esta es mi poesía”, resumió.

“La casa iluminada” se abre con un epígrafe que señala unos versos de Luis Rosales, el poeta de la generación del 36 que es autor del clásico “La casa encendida”. Nuevo elige los versículos para dar forma a un texto poético que roza también la ficción. “Tendemos a asimilar el yo lírico con el yo personal, pero nada más lejos. En este libro hay algunas anécdotas propias, pero reelaboradas. Por ejemplo, mi padre ha leído este libro y no me ha dicho nada. Aquí sale un padre un tanto oscuro, frío, ausente, es decir, no es mi padre... A esto me refiero”, dijo la escritora, que también reconoció estar muy interesada en Sylvia Plath.

Carmen Nuevo explicó su manera de trabajar: “Lo siguiente que estoy escribiendo poéticamente aún lo estoy procesando. En la tertulia de Balbuena hay personas que dicen que elaboran mucho y que luego escriben y reescriben. A mí no me pasa eso. Cuando escribo el poema lo elaborado tanto en mi subconsciente, en mi mente, donde sea, que el poema sale y ya. Por eso soy lenta escribiendo”, reconoció.