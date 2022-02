Las obras de la calle del Carmen llegan al ecuador: “Estamos cosiendo la ciudad”

Las obras de la calle del Carmen alcanzan su ecuador, avanzan a buen ritmo y concluirán el próximo verano. Los trabajos, que suponen una inversión de 820.000 euros, comenzaron en noviembre y ya está prácticamente concluida la renovación de las redes de servicios urbanos en el primer tramo de la calle, donde ya se aprecia la ampliación de aceras. La alcaldesa de Avilés, que visitó ayer las obras, incidió en que esta actuación, junto con la que se acomete en el monumento de Los Canapés, supone “la continuación, el nexo entre Versalles y La Luz”. “Contribuye a romper las barreras psicológicas para la movilidad peatonal. La ciudad se hizo en su día a trozos y todavía estamos terminando de coser el centro y los barrios”, subrayó.

Las actuaciones en el monumento de Los Canapés y en la calle del Carmen están cofinanciadas en un 80% con fondos europeos Feder dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) de Avilés. Monteserín destacó la importancia de la financiación europea para el municipio, puesto que “hay inversiones que no salen directamente de los impuestos de los avilesinos”. “Tenemos un presupuesto muy justo. Si no fuera por estos fondos de Europa no podríamos acometer actuaciones urbanas de estas características”, subrayó en plena defensa de la Unión Europea y de “lo que supone para cohesionar” países y territorios.

Los trabajos en la calle del Carmen se centran ahora en la ejecución del nuevo pavimento en las aceras, empleando hormigón impreso como el que lucen las recién renovadas calles de Emile Robín y La Muralla. Ya se ha ejecutado casi toda la acera izquierda, se han colocado baldosas podo táctiles en los diferentes rebajes y se ha comenzado a ejecutar el hormigonado de la acera derecha.

La de la cale del Carmen es una de las obras más importantes de este año en Avilés y supone la renovación total del pavimento y de todos los servicios (aguas, saneamiento, alumbrado y comunicaciones).

Monteserín y el concejal de Diseño Urbano, Pelayo García, visitaron también el parque del Pozón, objeto el año pasado de una remodelación integral. Ahora se están plantando 600 rosales y renovando la zona de juegos infantiles, que cuestan 60.678 euros. “Todos los avilesinos tienen una zona verde a cinco minutos de casa”, celebró Monteserín.