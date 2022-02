Dos reyes eméritos y mucho fluzo

Favila y Antonio Caamaño saben bien lo que es gobernar el Antroxu avilesino. Lo hicieron en su época de ebullición más dorada: allá por la primera mitad de los noventa. Los dos fueron reyes del Goxu y la Faba (en 1995 y en 1997) cuando no se cabía por la calle de Galiana y la fiesta carnavalera era de la calle. “Había peñas en todos los bares”, cuenta Favila, pero sin mucha melancolía. No es de los que dicen que cualquier tiempo fue mejor. Él dice solamente que fue distinto.

Reconocen que vale, que sí, que entonces se empezó con los chigres antroxaos y ahora son muy pocos los que se disfrazan. “Pero ahora nos dan mil vueltas con los artilugios: son verdaderas fallas”, dice Favila. “Y los hacen tan bien que todavía resisten para salir el lunes en el Desfile”, apostilla. “Los nuestros no duraban nada”, añade. “Con todo el meneo del agua era una suerte si llegaban completos a Las Meanas”, interviene Caamaño que es tan clásico del Carnaval como el propio Descenso del sábado.

“He cumplido veinte años seguidos de animación de la fiesta. Menos el año pasado, pero eso fue por la pandemia”, reconoce. Este año no radiará la competición. Le han pedido que presente, sin embargo, la coronación de los nuevos reyes del Goxu y la Faba. Y tiene sentido: dos eméritos dan la alternativa al futuro del desmelene avilesino. “Así los guajes no me llenan de espuma ni se me suben encima y me ahogan”, se ríe.

–Había que volver a sacar a la “Asturchancha” –propone Favila, que se refiere a un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado de chufla con un sólo objetivo: obligar al desmelene.

–Iban por la calle y si veían alguien sin disfraz sacaban una porra: “Eh, tú, disfrázate” –cuenta el pintor. Está con una cerveza sin en la mesa de la terraza de la vermutería La Monstrua, como su emblemática escultura de la calle Carreño Miranda. Allí, encima de ella, se han fotografiado los dos reyes eméritos y el resultado de su escalada está aquí abajo.

–La gente se acojonaba –apostilla Antonio Caamaño, que lleva una chapa colgada del chaleco de Marty Mcfly recordando que hace un cuarto de siglo el Antroxu fue totalmente suyo.

Ahora lo comparte. Y le mola. Ayer los dos estrenaron “Descendiendo al futuro” el vídeo de comedia en el que los dos viajan de los ochenta al presente dando un salto mortal; una nueva colaboración mutua, como aquellas de durante la pandemia. Esta tarde van a presentar la coronación de los príncipes actuales: la peña de Santa Jarra aka Jarra y Sedal. Dos reyes antiguos y una banda real para traer la fantasía al presente.

Si Caamaño es McFly, su compañero, el pintor Favila, tiene que hacer, claro, de Doc, del inventor de la máquina del tiempo escondida en un DeLorean. “Íbamos a salir en el Desfile de este año con él, pero alquilarlo cuesta seiscientos euros al día”, se lamentan los dos casi a coro. Sin coche, pero con la batería muy llena. El condensador de fluzo de Favila y Caamaño es nuclear capaz de ir a los ochenta y volver como si nada.

Se acuerdan del comienzo de los comienzos. De aquel año 1981 en que los jóvenes cogieron una fiesta gris y la empujaron tanto que llegó a ser “el Carnaval del Norte”. Caamaño y Favila se encargaron de darle “colorín” para que el cuento no se acabara. Y ahí es cuando salió la Gran Orden del Antroxu de Paco Sánchez, de Nacho Martínez, de Mario Menéndez... Y la “Asturchancha”. Y la espuma. Y el desmelene que los dos eméritos quieren que vuelva.