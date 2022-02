Los trabajadores de Daorje rechazan ir a la huelga y las subrogaciones siguen su curso

No habrá huelga en Daorje la semana que viene. La mayoría del comité de empresa había puesto sobre la mesa un órdago: movilizaciones si la empresa no respetaba todos los derechos de los subrogados, pero los trabajadores –en dos asambleas celebradas en Tabaza, en los vestuarios de la LD-II– dijeron que no, que no era preciso salir a la calle para conseguir los objetivos buscados (mayormente, el listado completo de las personas que pasan de Daorje a las nuevas auxiliares de Arcelor, aunque no sólo)

El comité de huelga –formado por los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión Sindical Obrera (USO)– se reunió ayer por la mañana con los representantes de la empresa en las instalaciones de la fundación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) de Oviedo. Les reclamaron la documentación completa y la empresa prometió entregarla en unos días. Este preacuerdo se presentó a los que asistieron a las asambleas –que no fueron demasiados, según señalaron algunos asistentes a este periódico– y el resultado de esta presentación fue el no al conflicto. UGT FICA rechazó desde el principio ir a la huelga porque, dicen, “siempre” han demostrado su compromiso en la defensa de los derechos laborales “afrontando los conflictos desde el diálogo y la negociación y sin renunciar a la movilización cuando se considera necesario. Por ello, recalcaron, no van “a permitir que otras organizaciones quieran aprovechar este proceso para buscar otros réditos”.