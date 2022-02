Así fue la coronación de los Reyes del Goxu y la Faba: el paso a un reinado de fantasía

Apelación al sentir más puro del Antroxu avilesino y la coronación que da paso a un nuevo reinado de una de las fiestas señeras de la villa. La peña de la “Santa Jarra” y su temática de fantasía fueron investidos ayer como Reyes del Goxu y de la Faba 2022 por segundo año. El primero fue en 2019 con otro nombre: la peña “Jarra y Pedal”. “Estamos orgullosos de estrenar un reinado que no se hereda de familia en familia, sino a nivel democrático”, celebró la portavoz de la peña, Elena Álvarez.

La coronación de los Reyes del Goxu y la Faba corrió a cargo de dos antroxeros de bandera: Antonio Caamaño y Favila. El primero era McFly y el segundo, como no podía ser de otra manera, su compañero Doc. Ambos descendieron al futuro antes de coronar a los nuevos monarcas del Carnaval local. En el escenario situado en la Plaza España proyectaron imágenes que removieron sentimientos, las de antroxos pasados: 1982, 1988, 1990 Y 1991. “Eso sí que eran antroxos de verdad”, reivindicó Mammel Serrano jarra en mano y caracterizado en un personaje de los años 20: “Se vivía más y, sobre todo, en familia”. Tanto a él como al resto de su grupo –aunque lo recuerden con nostalgia– no les preocupa: “Da igual, ahora también hay Antroxu y saldremos hasta que los huesos aguanten”.

Encima del escenario, McFly (Antonio Caamaño) y Doc (Favila) vinieron del futuro gracias a su condensador de fluzo, impulsado, bromearon, por “lo que nos quedaba de sidra”. La suficiente para llegar a tiempo a la coronación de la peña de la “Santa Jarra”, formada por nueve integrantes. Cinco de ellos no pudieron asistir a la investida porque estaban ultimando la carroza con la que bajarán esta tarde el Descenso de Galiana: un bosque encantado. Sí lo hicieron las cuatro restantes: Julia Brage, Sara Vega, Paula Díaz y Elena Álvarez. Las jóvenes agradecieron al público los 651 votos que les valieron para reinar estos carnavales. Unos marcados por la ilusión, el trabajo y la fantasía, aseguraron. “Es todo un honor ser los reyes que representan la nueva normalidad tras la pandemia”, agradeció la portavoz de la “Santa Jarra”, Elena Álvarez, quien iba disfrazada –al igual que sus tres compañeras– de reina del hielo.

Si la fantasía fue la temática elegida por los reyes para este Antroxu avilesino fue, explicaron, “porque durante el confinamiento y lo que siguió de pandemia todos fantaseamos alguna vez con recuperar la vida que teníamos antes; por volver a salir y juntarnos”. Por eso, la fantasía reina estos días en la Villa del Adelantado: “Que cada uno se disfrace de lo que más le guste”.

En esas se vieron varios grupos que acudieron a presenciar la coronación de los nuevos Reyes del Goxu y la Faba. Montserrat Sastre, de guepardo; Clara Lozano y Julián Lozano, de tarántulas del antiguo Egipto, no faltaron a la cita. “Estuvimos en el primer Descenso de todos y hasta ahora, lo que duremos”, afirmaron de manera contundente los integrantes, quienes apuntaron que “aunque el futuro del antroxu sea incierto, lo importante es de quién te rodees para pasarlo en grande”.

"Seguiremos yendo de antroxu hasta que los huesos aguanten"

Tanto Favila y Antonio Caamaño –Doc y McFly– saben bien lo que es gobernar el Antroxu avilesino, pero ayer se estrenaron –de forma oficial– como los privilegiados del traspaso de un nuevo reinado. “Antes teníamos la ilusión de crear y ahora vivimos un poco de las rentas. Pero no todo es negativo, los artilugios que bajan en el Descenso son una pasada”, reconoció Favila.

No solo los artilugios, también los disfraces. Las veteranas Carmen Guardado y Mercedes Mendizábal saben bien lo que es antroxar por las calles avilesinas. Y ayer lo contaron, vestidas de mariquitas. “Ahora todo el mundo va vestido muy curioso, pero yo me acuerdo cuando cogíamos lo primero que había por casa; que si el pantalón de un hermano o la camisa del padre. Todos vestíamos con ropa vieja, pero lo pasábamos como niños”, recordó Guardado mientras prestaba atención a la coronación de los Reyes del Goxu y la Faba. Con ropa vieja o no, el tiempo lo dirá, lo que Guardado y Mendizábal tienen del todo claro es que seguirán antroxando hasta que el cuerpo diga basta: “Somos antroxeras de toda la vida y así seguirá siendo”.

Fue una coronación la de anoche en el escenario de la Plaza España marcada por una visión general a efemérides pasadas para motivar a los jóvenes sobre lo que tiene que venir por delante. El ambiente, nostálgico a la par que fiestero, abrió el fin de semana de la nueva normalidad en el Antroxu avilesino.