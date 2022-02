Un Descenso en constante ascenso

El primer artilugio que usó Anselmo Valle Solís para hacer el Descenso de Galiana –tal día como hoy, pero de 1996– fue una puerta vieja que usaba su abuelo a modo de soporte para secar las patatas. Le puso ruedas y junto a otros amigos la trajeron rodando por la carretera desde El Arañón –en la margen derecha de la ría– hasta Avilés. De la puerta, lógicamente, nunca más se supo una vez finalizado el Descenso, pero tampoco su abuelo le pidió cuentas.

En aquellos años iniciáticos en el carnaval de Avilés, Anselmo Valle Solís tenía 16 años y andaba metido en un grupo de no más de cinco chavales. Ahora su peña antroxera la componen 17 personas de diferente extracción social, edad y lugar de residencia (La Luz, El Pozón, San Cristóbal, Posada de Llanera...). “Somos una peña familiar integrada por amigos que se han ido sumando a lo largo de los años y por sus hijos, que son el relevo que todos deseamos para que perdure la tradición de disfrutar el carnaval y mojarse en Galiana”, relata el fundador de la laureada peña “El abuelo Anselmo”, que luce en su palmarés tres primeros premios en el “descenso fluvial” más loco y divertido del mundo, amén de un ristra de segundos, terceros, cuartos y sucesivos premios.

“En 1998, un mes antes de Antroxu se murió mi abuelo, Anselmo Solís García. Y ese fue el año en que le puse nombre a la peña, en homenaje a él. Hubo quien no entendió eso de mezclar la pena por la muerte de una persona tan querida por mí como era mi abuelo con la folixa del Antroxu, pero yo soy de los que opina que el carnaval es una cosa muy seria y hoy en día me siento muy orgulloso por el hecho de que la peña que lleva el nombre de mi abuelo sea una referencia consagrada del Descenso”, confiesa este veterano navegante de las aguas de Galiana. Aquellos primeros descensos por Galiana en artilugios improvisados con cualquier cosa susceptible de rodar –la etapa arcaica de los orígenes– dieron paso al uso de coches de desguace. Y con ellos vino el desmadre, la masificación.. y el peligro de que se produjese un desgraciado accidente en aquel maremágnum de agua, espuma y excesos etílicos. Fue la etapa del caos. “Cuando se prohibieron los coches de desguace no me gusto la medida, he de reconocerlo. Pero la aceptamos, nos adaptamos y empezamos a construir artilugios más ‘currados’. Hoy en día, qué duda cabe, hay que admitir que fue un acierto absoluto, basta ver la calidad de los artefactos”, evoca Anselmo Valle.

La peña de los “anselmos” fue una de las pocas que se mantuvo firme e inasequible al desaliento durante los dos años en lo que el Descenso entró en crisis por falta, precisamente de “barcos”. Gracias a que en ese crítico momento dieron la talla peñas como “La Pecera”, “Vehínsa”, “Versalles”, “Ébano” no se fue todo al garete. En la actualidad el Descenso de Galiana disfruta de una salud de hierro que ni el covid ha logrado debilitar.

En la edición de esta tarde participan catorce espectaculares artilugios de otras tantas peñas que retomarán la travesía del mar de espuma en que se convertirá la calle de Galiana a partir de las 19.30 horas. la elección de la hora, más tardía de la habitual, viene motivada por el hecho de favorecer el lucimiento de los vistosos efectos luminosos que llevan incorporados la mayoría de los montajes. La ruta que seguirán los navíos les llevarán por las calles San Francisco, La Cámara y José Cueto, para finalizar la travesía en el edificio Fuero.

Siempre innovadores y dispuestos a ir un paso más allá, los de la peña “El abuelo Anselmo” han preparado un artilugio inspirado en la novela de Michael Ende “La historia interminable” repleto de alegorías relativas a los reinos de la fantasía y que servirá de escenario a una puesta en escena, a un relato teatralizado, donde se combina humor y fantasía. El navío ha sido bautizado como “L’Antroxu interminable” y según Anselmo Valle “pretende reflejar una fantasía que todos tenemos: que se acabe de una vez el covid; y dejar constancia de que, como el nombre del artilugio indica, el Antroxu no es una cosa pasajera, sino que es interminable”.