El hogar en verso de Carmen Nuevo

Carmen Nuevo Fernández, más conocida como Verso Fuster, propone en su último poemario “La casa iluminada” una visita a su poesía más íntima. Sus trabajos, como explicó Fernando Balbuena en la presentación de esta obra en el palacio de Valdecarzana, están llenos de metáforas donde “se vuelca el alma de la autora”. Nuevo, que agradeció la gran acogida de la presentación de su obra en Avilés, reconoció que “La casa iluminada” es una casa vacía “para acoger” y sus poemas, dijo, no están pensados para quien los escribe sino para quien los lee o recita. “Me veía escribiendo como desde un más allá”, reconoció. También está presente en sus versos su admiración por Sylvia Plath. “Su poesía es trascendente, metafísica y ligeramente surrealista sin desvincularse de lo cotidiano”, subrayó durante la presentación Covadonga Jiménez, jefa de la edición de Avilés de LA NUEVA ESPAÑA. La de Carmen Nuevo, o Verso Fuster, es una poesía clara y sencilla, amena y rebosante de emociones. Sus versos en más de una ocasión se acercan al relato breve y describe escenas familiares, sobre todo de la infancia, a modo de “memoria individual”. “Este es un libro que he estado elaborado durante más de diez años y es un libro para mí totalmente necesario. La poesía es para mí una forma de estar en el mundo y este libro recoge mi código poético. Si bien, poesía y realidad no van unidas en mi proceso creativo”, indicó la autora.

El joven Jorge Martínez fue el encargado de recitar algunos versos como colofón al acto.