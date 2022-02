Valentín Escobar, capitán de la Guardia Civil de Avilés: “Corvera y Castrillón registran el mayor número de denuncias por maltrato”

El capitán Valentín Escobar tomó posesión al frente de la compañía de la Guardia Civil de Avilés en diciembre de 2020. Nacido en Teverga en 1964, el ámbito de actuación es la zona rural desde Llanera, Corvera, Avilés, Gozón y Castrillón, además de la vigilancia exterior del Centro Penitenciario de Asturias, el puerto de Avilés y el Aeropuerto de Asturias. Dirige, aproximadamente, a unos 250 efectivos para atender a más de 80.000 habitantes, porque se incluyen los polígonos industriales y localidades donde la población se duplica e incluso más que se triplica en los meses estivales.

–¿Cuál es su balance de este primer año?

–Ha sido un año tranquilo, aunque extraño, por la pandemia. Lo más llamativo es la evolución del botellón, sobre todo en verano al tener los locales de ocio cerrados. Hemos tenido problemas de aglomeración de muchísima gente joven, sobre todo menores, en Salinas, Luanco... las zonas turísticas. Y no solamente por las personas que venían de otras comunidades, que también las había desplazadas de Avilés, de Gijón, Oviedo... Nos dieron bastante trabajo, aunque no hubo delitos graves. Pero ha sido un año de transición. Veremos a ver este año que volvamos a la normalidad.

–¿Los ciberdelitos son ahora el gran quebradero de cabeza?

–Han aumentado mucho, porque el confinamiento favoreció el uso de las redes, tanto para interactuar como para hacer compras...Si antes el delincuente de guante blanco se dedicaba al robo “fino”, por ejemplo en viviendas, al no poder salir a la calle se ha reconvertido y ahora está en Internet.

–Pero sigue habiendo robos en domicilios.

–Hay dos tipologías. Una es la delincuencia autóctona, poco especializada y que se dedica a robos en segundas residencias, viviendas aisladas, casas de aperos... No suele haber joyas, y lo que se suelen llevar son herramientas, maquinaria, chatarra y cosas que se puedan vender rápido. Y luego está la itinerante, que aquí no se ha detectado específicamente. Ha habido una banda de países del este que se organizaron para entrar en varios pisos, y una persona que era muy profesional y luego una serie de robos en chalés, generalmente en urbanizaciones, muy especializados y prácticamente indetectables. Se llevaban joyas y cosas de valor pero que no pesaran, para que no les ralentice ni delaten a la hora de moverse. Lo que no se detectó apenas el año pasado fue robos a personas mayores en sus viviendas, porque ayudó la escasa movilidad.

–A esta compañía le corresponde Llanera y sus dos polígonos industriales. ¿Tiene muchas denuncias por intentos de estafa a empresas?

–Tienen sus propios cortafuegos y además es más difícil que les puedan engañar. Hace unos meses, la Guardia Civil creó los Equipos Arroba, dedicados a perseguir las estafas y otros delitos telemáticos y que dan apoyo especialmente a las compañías como la de Avilés. Son expertos y estamos esclareciendo muchos delitos. Es más difícil cuando las cuentas están en el extranjero, porque hay que contar con terceros países y el fraude es tan pequeño que mucha gente ni siquiera denuncia, y llevan muchísimo trámite y tiempo. Pero este grupo específico se encarga incluso de las denuncias, porque son distintas y se requiere una serie de datos específicos.

–Pero hay estafas.

–Sí, sí. La gente cae en trampas, en engaños. Se paga por un producto que no llega, o te llega otro. Este delito, o intento de delito, es complejo... Es como lo del timo de la estampita, que es muy antiguo y todo el mundo lo conoce, pero si se utiliza hay gente que sigue cayendo en él. Pues en Internet te ciega la oferta y la sensación de que has encontrado un chollo, el negocio de tu vida. Y eso no existe. Un teléfono móvil de 900 euros nadie te lo va a vender por 100. Eso es así.

–¿El Puerto de Avilés le da quebradero de cabeza?

–Nada, porque el trabajo está organizado en la unidad fiscal de control y vigilancia aduanera, otro de análisis de riesgo si llega un barco de una zona denominada “caliente”, que se examinan más a fondo, pero no suele haber complicaciones.

–En El Musel, en el puerto de Bilbao, en Santander... ha habido problemas con polizones. ¿Y en el de Avilés?

–Aparece alguno de vez en cuando. Pero no vienen escondidos de polizones, sino que se suben a los barcos para irse. Vienen grupos pequeños y están pendientes de los barcos que salen para Inglaterra o para donde quieran ir, e intentan subirse. Normalmente se detienen a las mismas personas dos o tres veces, y si no lo consiguen, desaparecen. Pero son muy pocos casos.

–El 8M está a la vuelta de la esquina. ¿Han tenido en este año pasado muchas denuncias?

–Hemos registrado ocho por agresiones sexuales en toda la compañía, una más que el año anterior. Y de malos tratos, en 2021 hemos tenido 61 denuncias por malos tratos, frente a las 79 de 2020. Son Corvera y Castrillón donde se registran más hechos de este tipo. Tenemos, además, más de 80 víctimas de malos tratos con órdenes de alejamiento. Se ha potenciado el grupo especial de atención a estas víctimas, el llamado Viogen, que está haciendo una labor excelente. Pero es que en Asturias se está trabajando mucho y muy bien en la lucha contra el maltrato y con un grado de colaboración fantástico, que es fundamental para avanzar.

–Hablando de colaboración, ¿cómo calificaría la coordinación con los otros cuerpos de seguridad?

–Es estupenda, del cien por ciento. Lo único que echamos de menos es que la Policía Local de algunos ayuntamientos tengan pocos efectivos y no puedan dar vigilancia las 24 horas del día. Castrillón y Corvera, sí que lo tienen, pero en otros concejos, como Gozón, no es así. Y en épocas de mucha afluencia o de fiestas es una complicación. Por otro lado, también es cierto que si necesitamos refuerzos, no tenemos más que dar un aviso y en muy poco tiempo la Guardia Civil duplicamos efectivos donde haga falta.

–¿Cuál es la media de edad en la compañía?

–Ronda entre los 45 y los 50 años. Esta media se debe a que se han ido pocos, y han venido pocos. Además, tenemos un hándicap, y es que nadie se quiere ir de Asturias y la lista de espera para venir aquí destinados es muy alta. Esto es un paraíso, tanto laboral como socialmente.

–¿Cómo le puede afectar a esta compañía la unificación de las dos comandancias?

–Pues quizás cambiará el nombre de las unidades operativas, pero cada puesto y compañía seguirá igual, aunque a nivel de Asturias será más operativo.