“El Felechu” vuelve para dar la murga

Un Antroxu sin charangas es una fiesta a la que le falta cafeína. Eso lo saben muy bien los integrantes de la fanfarria “El Felechu”, que hoy vuelven a pisar las calles de Avilés tras el parón obligado por la pandemia. “Costó volver a engancharse porque paramos los ensayos, pero regresamos con la misma ilusión de siempre”, celebra Antonio Vázquez, director de la emblemática charanga asturiana, fundada en febrero de 1978. Ya en los años 80, recuerda Vázquez, habían debutado en el Antroxu de Avilés. Ahora, 44 años después, siguen dando la nota allá por donde pasan. “Una calle sin folixa no es nada”, sentencia.

En uno de los antroxos más multitudinarios que se recuerdan desde hace años, los de la fanfarria “El Felechu” notan el cariño de la gente a cada baldosa que pisan. “Hacía mucho tiempo que no veíamos a tanta gente, pero en parte es normal después de la pandemia”, cuenta Antonio Vázquez eufórico por volver a las calles: “La gente está encantadísima y nosotros también; estamos muy contentos por volver”. No solo animar las calles es su cometido, también los balcones. Vázquez subraya la satisfacción que le produce “ver a gente asomada y animando cuando pasamos tocando”. “Algunas seguro que son personas que no salen para ir a las verbenas, pero cuando les viene a la puerta de casa son los más marchosos”, explica.

Más de 40 años dan para mucha folixa. “No hay concejo en Asturias en el que no hayamos tocado”, señala Antonio Vázquez, quien reconoce que “puede haber alguna fiesta concreta en la que no hayamos estado, pero en las grandes en todas”. De todas, aunque sea como elegir entre papá y mamá, el director de “El Felechu” le guarda especial cariño a algunos lugares como Cangas del Narcea, Navia, Luarca, Arriondas o Pola de Siero, entre otros.

Durante las cuatro décadas de vida de esta histórica charanga ya han pasado por ella más de 300 músicos de todas las edades, lo que les ha llevado a estar siempre a la vanguardia. Uno de los elementos diferenciales de “El Felechu” es que desde el año 83 cuentan con su propio “Charlot”, Lucas Dorado, quien dinamitó en la época el concepto de charanga. “Por entonces era algo muy novedoso”, señala Vázquez. Lucas Dorado forma parte de la charanga “El Felechu” desde su fundación, pero se hizo tremendamente popular y querido por su particular forma de bailar y dirigir el cotarro bastón en mano. Siempre ataviado de traje negro y bombín, como el entrañable personaje al que dio vida Charles Chaplin, Dorado es el epicentro de la jarana allá donde va, como ya lo era cuando tenía 40 años.

Una de las charangas más icónicas y populares de todo Asturias vuelve a animar las calles en este Antroxu, pero siempre con vistas a su próxima cita: en este caso El Bollo.