Gurruchaga: “Lo daremos todo”

El plato fuerte del Antroxu más multitudinario en años lo sirve esta noche –a las 23.00 horas en El Parche– Javier Gurruchaga y la “Orquesta Mondragón”. El cantante y actor guipuzcoano aterrizó ayer, domingo, en la villa para ir calentando los motores de lo que promete ser una gran noche de folixa. El polifacético artista presenta en Avilés –cinco años después de su último concierto en la ciudad– su nuevo proyecto musical –“Historias extraordinarias”– caracterizado como el escritor Edgar Allan Poe.

Gurruchaga se presenta en Avilés tras haber pasado el coronavirus como un claro defensor de la vacunación. “Con tres vacunas y aquí estoy, sino no sé yo qué sería de mí”, confesaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA recién instalado en la habitación del hotel donde se alojará estos días. Consciente de que se trata de un Antroxu especial tras el parón por la pandemia, el artista lo tiene claro: “Vamos a darlo todo”.

En su nuevo espectáculo introducirán nuevos temas, asegura, además de tocar otros tantos ansiados y conocidos por el público. El reflejo de Edgar Allan Poe es una referencia a la pandemia. Durante el tiempo de confinamiento reconoce haber empleado muchas hora en leer acerca del escritor americano, quien tenía fijación por las pandemia. En su época había una importante, la de la tuberculosis, que se llevó a su mujer. Por ello, Gurruchaga admite haber encontrado en el escritor un reflejo de sí mismo que ahora plasma en el escenario.

Al Antroxu avilesino trae la base de Poe, muertos y festividad. “Avilés es una tierra que me apetece mucho, de la que tengo muy buenos recuerdos. Hace diez años estrené ‘Carcajada salvaje’ con Charo López y siempre me han tratado muy bien”, recuerda el showman donostiarra, quien asegura que esta noche “celebraré que estoy vivo”. Asturias no es una tierra que le quede lejana a nivel familiar, ya que sus tíos Silvina e Higinio eran de Luarca. “Él era músico y sastre; y ella, modista. Siempre que iba por Asturias, ya con la orquesta, me decían: ‘Vente a vernos, no nos olvides’”, recuerda un Gurruchaga al que le precede esta noche la orquesta “Finisterre”, con un pase a las 22.00 horas y otro una vez finalice el concierto de la “Orquesta Mondragón”.