Linda Blair y el padre Karras triunfan sin exorcismo en el concurso de mascotas de Avilés

El multitudinario fin de semana en Avilés reunió a familias completas, niños, papás, mamás, visitantes, turistas e incluso mascotas con disfraz. Ayer, en el turno de los otros reyes de la casa en el Antroxu, las mascotas, compitieron duramente quince participantes, que se sumaron a los entusiastas grupos de la gymkana automovilística. Ambas actividades suscitaron el interés de un gran número de paseantes que tuvieron en la oferta dominical la sesión vermú con un concierto de la Banda de Música además de una nueva verbena.

Más de cien antroxeros se juntaron a media tarde en El Parche para ver desfilar las mascotas participantes en el concurso de disfraces destinado fundamentalmente a los canes. Los miembros del jurado –Sara Vega Tamargo, Pablo Lázaro y Héctor Llana Fernández– valoraron la originalidad, calidad y esfuerzo en la elaboración de cada disfraz, así como la simpatía de las mascotas. El yorkshire “Cookie” –de seis años– se alzó con el primer premio del certamen, en el que participaron otros 15 perros. Su dueña, Cintia Pérez, acompañó a su mascota vestida del cura de la película, el Padre Karras “El Exorcista” mientras que el can figuraba como “la niña”, el papel de Linda Blair en la gran pantalla. La cabeza del perro sobresalía al revés del disfraz, dando la sensación de que estaba dada la vuelta del cuerpo. Toda una performance que logró el premio de 125 euros. “Para nada esperaba ganar, de hecho es la primera vez que participo”, reconocía Cintia Pérez, ya victoriosa: “La caja en la que va ‘Cookie’ es de cartón y lleva ruedas; la diseñamos entre mi madre y yo”.

No fue la única temática curiosa. El segundo premio –de cien euros– se lo llevaron Natalia Sevilla y Nuria Sevilla. Ellas son las propietarias de “Lola”, “Andy” e “India”, tres caniches toy que iban disfrazados de novia, novio y madrina, respectivamente. “Participamos casi de casualidad”, reconocían las propietarias, quienes con su originalidad enternecieron y desataron las risas de los cientos de personas que miraban hacia la pasarela instalada frente al escenario central del Antroxu. En tercera posición quedaron Rolindes Peláez y su chihuahua “Coco”. Toda una veterana en el concurso, habiendo ganado cuatro ediciones, Peláez atavió a su mascota como Cerbero, un gigante animal de tres cabezas guardián de los infiernos. El cuarto puesto premio fue para “Ted”, un mestizo disfrazado de dálmata por su propietaria Eva Fanjul.

No solo los ganadores conmovieron al público. A los asistentes también se les caía la baba con los once participantes restantes. Entre ellos “Tete”, un chihuahua de dos años disfrazado –a juego con su dueña, Bea Pérez– de taco mejicano; o “Holly”, un yorkshire vestido de “Pasión de gavilanes” por sus propietarias Ana Pérez y Cíes López. “Nos encanta la serie y no lo pensamos dos veces”, apuntan con un disfraz a juego. Los atuendos fueron diversos, graciosos y originales. Desde hadas, como “Luna”, hasta un plato de huevos y salchichas, como “Milo”, pasando por una enfermera asesina o perritos calientes, entre otros.

De mascotas a coches, también disfrazados. En este caso fueron once los vehículos que participaron en la Gimkana Automovilística, que partió de la plaza Domingo Álvarez Acebal. “El pequeño reino de Ben y Holly” –conducido por Carlos Pumares, Patricia González, Daniela Pumares, Miguel Ángel García y Vanesa Rodríguez– fue el turismo ganador de la prueba tras ser el más veloz y habilidoso en resolver las pruebas secretas de la organización. “Es un castillo ambientado en la serie de dibujos que más me gusta”, explicaba antes del concurso la joven Daniela Pumares.

El grupo ganador logró sumar 75 puntos en las seis pruebas del certamen para alzarse tanto con el primer puesto general como el de mejor disfraz.

Tras recorrer varias calles de la villa sobre las cuatro ruedas para resolver las mini misiones secretas de la gimkana, los segundos clasificados fueron “La Granxa” (75 puntos), seguidos de “Tripulación pirata”, que cerraron el podio con 74 puntos. “Llevamos muchos años participando y cada vez ponen las pruebas más difíciles”, bromeaban antes de empezar los “Adelantaos del Norte”, un grupo de esquimales formado por Joan Rodríguez, Borja de Santiago, Eloina Fernández, Gloria Fernández e Isabel Suárez. También veteranos, 21 ediciones concursando, “El juego del chipirón” –basados en la serie “El juego del calamar”– mostraron sus ganas por volver a participar. “Tenemos muchas ganas”, celebraba antes de arrancar motores el grupo formado por Sandra Isorna, Sergio Pérez, Daniel Pérez, Illán Pérez y Noelia Fernández.