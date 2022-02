El más multitudinario Descenso de Galiana confirma el reino del Antroxu en Avilés

Avilés, el reino del Antroxu del Norte de España, reunió el sábado a más de 5.000 personas en la calle para disfrutar el Descenso de Galiana tras un año en blanco provocado por la pandemia. Ha sido el más multitudinario de los últimos años, con “disfrutones” provenientes de toda Asturias y mucha alegría y gana de fiesta, que se prolongó hasta casi la mañana, cuando los servicios de limpieza tuvieron que desalojar la verbena en la plaza de España, en la que se calcula que de madrugada había una 2.000 personas, para adecentar la ciudad antes de que comenzaran los actos programados para ayer, que también se saldaron con un éxito de público inesperado. Esa concentración de miles de personas se saldó, además, sin incidentes ni reyertas.

Las actividades multitudinarias continuaron ayer por la tarde, con la participación de entre 2.500 y 3.000 familias en la Disco Antroxu infantil, que se prolongó durante tres horas. También tuvieron éxito el campeonato de mascota antroxaes y en la ginkana automovilística.

Un éxito en celebración y en seguridad, destacaron la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, y el comisario jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Ángel Rodríguez. Y un aviso: “Vamos a trabajar para potenciar estas fiestas aún más”, aseguró Alonso.

“A lo largo de todo el día, y no solo para el Descenso, hubo muchísimas personas en Avilés”, señaló Alonso, quien remarcó además que un número importante de avilesinos y visitantes “estaban disfrazados, mucho más que en ediciones anteriores, y hay mucho público familiar”, lo que da idea de “las ganas de fiesta y de disfrutar del Antroxu avilesino” tras el parón por la pandemia. El mejor ejemplo fue ayer mismo, con la multitud de familias que participaron en la disco fiesta para niños que abarrotó la plaza de España, donde se reunieron en 2.500 y 3.000 personas.

La concejala de Festejos destacó y agradeció “el trabajo realizado por las peñas” de los 14 artilugios que desfilaron por Galiana. “Fueron muy emotivos algunos momentos durante la construcción, por el espíritu de camaradería que se vivía entre ellos. Este Gobierno y yo misma vamos a trabajar para que el Antroxu coja aún más fuerza. Nuestra intención es potenciar estas fiestas y en las peñas está el relevo generacional”.

Dispositivo de seguridad

El comisario jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez, no ocultó su satisfacción por la “normalidad” con la que se están celebrando estas fiestas multitudinarias, sin reyertas ni complicaciones para la seguridad ciudadana. Tan solo se registraron tres traslados sanitarios por excesiva ingesta de alcohol, “y alguna llamada esporádica por ruidos”.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo, con unidades de prevención que llegaron de la Jefatura Superior de Policía de Oviedo para reforzar. También se realizaron controles de alcoholemia, y en 250 pruebas solo hubo ocho positivos en alcohol y dos en drogas. “Menos que en los que se realizan algunos fines de semana”, señaló el comisario jefe de la Policía Local de Avilés.

La concejala de Festejos también destacó que la restauración avilesina estuvo prácticamente al completo. “Esto es muy importante, porque demuestra que las fiestas son buenas para el estado anímico de las personas, pero también para la economía de la ciudad. El Antroxu ha servido para volver a recuperar las fiestas y la actividad económica”. Y eso que este año son muy poco los negocios hosteleros antroxaos. “Es un sector muy castigado por la pandemia. Pero esto también se recuperará”, afirmó la edil.

Y aún queda Antroxu, hoy y mañana, con las murgas, las charangas y el gran desfile carnavalero.

“El Puntazu” ya piensa en el Antroxu 2023 tras el triunfo con “Alicia en el País de las Mascarillas”

“Alicia en el País de las Mascarillas” fue el puntazo en el Descenso de Galiana, para hacer honor a la peña que la diseñó, “El Puntazu”. De hecho, se alzó como la “number one” en un mar de espuma cargado de trabajo, de ilusión y fiesta, de mucha gana de fiesta. Esta peña ganadora desfiló con el número 12 del total de 14 que participaron en el Descenso. “Fueron cinco semanas de trabajo, en el que cada uno hacía lo que podía cuando podía”, relata Miguel Mulero, que compitió por primera vez con “El Puntazu”, aunque ya en las dos ediciones anteriores había conseguido el segundo premio con su anterior peña, que en esta edición ya no participó. Pero Miguel lleva el Antroxu en las venas. Empezó en el Descenso con 18 años, y solo la pandemia logró pararlo “por imperativo legal”. “A veces me canso y digo que no tengo necesidad, que son muchas horas después de trabajar... pero luego lo pasamos tan bien y disfrutamos tanto, que acabamos y ya estamos pensando en el año siguiente”. Y no solo eso. En su mente ya está el siguiente desafío: las tradicionales fiesta de El Bollo.