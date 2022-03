Un avilesino relata cómo evitó ser víctima de la “estafa del viajero”

El mismo día que LA NUEVA ESPAÑA visitó la Comisaría de Avilés para conocer in situ cómo trabaja la unidad encargada de perseguir la ciberdelincuencia, un hombre hacía cola en la garita de la entrada para denunciar una ciberestafa. Este diario quiso saber el modus operandi de los presuntos estafadores y el ciudadano en cuestión accedió a contarlo, “para evitar que otras personas puedan picar”.

Por lo que relató, la “trampa” que le tendieron a este avilesino coincide plenamente con lo que se denomina “la estafa del viajero”. Consiste en que la víctima recibe un mensaje de Whatsapp perfectamente identificado como de un contacto conocido en el que el comunicante cuenta que está de viaje y que tiene un “problema” en el aeropuerto con las maletas y que necesita ayuda. “En mi caso me llegó un mensaje de un amigo que reside en Estados Unidos; a priori no tenía por qué desconfiar porque no había nada de raro en el whatsapp”, explicó el hombre.

La “película”, más o menos, es que la aerolínea mandó equivocadamente las maletas a Colombia y que para reenviarlas desde el país sudamericano a Madrid era necesario un “enlace” con un ciudadano español. El “amigo” le facilitó a su comunicante en Avilés los códigos de seguimiento de las maletas y le pidió que se mantuviera atento, que en breve contactarían con él desde el servicio aduanero de Colombia.

Efectivamente, a los pocos minutos llegó otro whatsapp: “Era un supuesto agente aduanero colombiano que se acreditó mediante su presunto carné profesional. Me contó que al escanear las maletas de mi amigo habían visto que una contenía 25.000 dólares y que para dejarlas salir de Colombia con destino a España, dada la irregularidad de ese equipaje, debía hacer un pago [una “mordida” en toda regla] de varios cientos de euros”. No hubo tal pago, dada la desconfianza que le generó el tema al avilesino; horas más tarde pudo hablar con su amigo y verificó que, efectivamente, todo era una invención delictiva para sacarle dinero.