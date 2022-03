El cura obrero de Soto publica sus memorias: “De la pobreza se habla mucho y se hace poco”

“Las grandes causas por las que merece la pena luchar –la injusticia social, la pobreza, la exclusión...– son mucho más importantes que las personas; yo no he sido protagonista de nada, solo un peón del tablero donde se libra esa partida”. Así resume el asturiano Jorge Martínez Rodríguez, sacerdote secularizado y ex misionero en Centroamérica, las casi seis décadas que dedicó a divulgar el mensaje de Jesucristo según los principios inspiradores del Concilio Vaticano II y que le llevaron, primero, a convertirse en un “cura obrero” y, luego, en misionero en Centroamérica.

La modestia implícita en el resumen que hace el religioso de su vida pública choca con la grandeza de las obras realizadas y que son bien conocidas y valoradas en la comarca de Avilés, donde fue cura de La Corrada (Soto del Barco) y enlace en Guatemala de la Semana solidaria que todos los años celebra el barrio obrero con doble objetivo: concienciar sobre los problemas del llamado Tercer Mundo y recaudar fondos para ponerles remedio. Jorge Martínez Rodríguez siempre procuró predicar con el ejemplo y, en consecuencia, además de hablar, hizo. Y es que una de sus máximas, ayer mismo referida en la conversación que mantuvo con este diario desde su residencia en Chiapas (México), es que “de la pobreza se habla mucho pero se hace poco”. El cura y misionero, que acaba de cumplir 85 años, siempre se puso del lado de los débiles en su atípica labor pastoral sin pararse a pensar lo espinoso o incluso peligroso que eso resultaba para su vida: los obreros en tiempos franquistas, los campesinos e indígenas centroamericanas, los refugiados, los homosexuales, los marginados sociales, los curas casados... Ya jubilado, escribe libros y se mantiene activo pastoralmente colaborando como asesor y formador con las comunidades católicas de esa región mexicana fronteriza con Guatemala, el país donde en 1992 promovió el asentamiento de SEFCA (Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana en Centro América) como respuesta desde la Teología de la liberación a la necesidad de reconstruir el tejido social deshecho por los estragos bélicos y levantar estructuras socioeconómicas que permitan a la población tomar las riendas de sus vidas. Uno de esos libros son sus memorias, que esta tarde (19.00 horas) se presentarán y pondrán a la venta en el palacio de Valdecarzana en un acto en el que intervendrán, tanto telemática como presencialmente, diferentes personas vinculadas al religioso.