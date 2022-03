Ángel Garralda, con 98 años cumplidos en diciembre, ha fallecido. El sacerdote, nacido en Navarra en 1923, llegó a Asturias en 1951 y a Avilés desde 1957, concretamente a la parroquia de San Nicolás de Bari, donde está previsto que se instale la capilla ardiente en las próximas horas.

El sacerdote navarro fue el que dijo que en Avilés siempre era Miércoles de Ceniza. Y aquellas palabras cabrearon mucho. Y es que el sacerdote de la villa sólo miraba al cielo cubierto de polución. Eran los días primeros de Ensidesa. "La ciudad pasó, de repente, de 20.000 a 80.000 personas", recordaba en 2013 el antiguo párroco de San Nicolás de Bari, que gozó de buena salud, con los achaques propios de la edad, hasta el último momento.

Nació en Güesa, el 11 de diciembre de 1923. En España, reinaba Alfonso XIII y empezaba a gobernar Miguel Primo de Rivera. En Italia, Mussolini. Hitler acababa de protagonizar el "Putsch de Munich" y todavía no había escrito "Mi lucha". Aquellos primeros tiempos de Ángel Garralda fueron convulsos en Europa: la Revolución Bolchevique aún no se había asentado. El continente empezaba a cambiar. Pero aquellas ondas no habían llegado a la cuna del futuro párroco de Avilés. "No podía haber caído en una ciudad tan buena como Avilés ni en una iglesia mejor que la de San Nicolás. Era un antiguo convento de los franciscanos, un templo del siglo XIV todo destartalado que necesitaba obras", recordaba Garralda (puede leer el texto completo aquí).

Las décadas que estuvo Garralda en Avilés dieron para mucho: para restaurar "un convento del siglo XIV que era un nido de ratas", escribir libros de historia que enfocaron futuras investigaciones y, sobre todo, para fundar un colegio: el San Nicolás.

La infancia de Garralda estuvo marcada por la muerte y la muerte contribuyó a tomar decisiones que hicieron larga la vida del sacerdote. El profesor de Latín en el Seminario cántabro fue apresado, le ataron una piedra al cuello y lo tiraron al mar. "Me encardino en Oviedo porque mi madre era asturiana y porque aquí habían matado a 193 sacerdotes durante la guerra y hacían falta curas", confesó a este periódico hace algunos años. Uno de aquellos curas muertos fue Jenaro Fueyo, que fue asesinado junto a los mineros Segundo Alonso e Isidro Fernández, los tres, en la misma iglesia de Nembra. "La muerte consistió en un simulacro de matanza siendo degollados a cuchillo, mientras unas mujeres recogían la sangre, según decían, para hacer morcillas para los carcas. Desangrados Segundo e Isidro y descuartizados pasan a ocuparse del señor cura, don Jenaro, que pese a presenciar tan cruel martirio se mantuvo sereno y no habló sino para absolver y animarlos a morir. El dolor que le causó ver sufrir a sus queridos feligreses, y sobre todo, al ver cómo decapitaban a uno de ellos y los colocaban en el sepulcro, produjo al anciano sacerdote un ligero desvanecimiento, del que pronto se recuperó". Jenaro Fueyo cayó después apaleado y escarnecido.

Ángel Garralda ha dedicado su vida a reivindicar el oficio sacerdotal. Lo hizo trabajando por la memoria de los muertos y también por el futuro de los vivos. La obra más grande de Garralda es el colegio de San Nicolás. En las memorias que dictó para LA NUEVA ESPAÑA declaró: "Yo lo que quiero es morirme como San José de Calasanz, escuchando el rumor de los niños en el colegio". La capilla ardiente se instalará en la iglesia de la villa.