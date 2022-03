El Poder Judicial busca titular para el Juzgado avilesino recién estrenado

Avilés cuenta desde ayer con un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Es el Número 8 y lo preside, de manera eventual, la jueza Carmen Márquez, aunque “ya ha salido a concurso la plaza de juez titular”, señaló Jesús María Chamorro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ayer visitó el nuevo servicio en compañía del juez decano de Avilés, Joaquín Colubi, y de la responsable actual del Número 8 (la propia Márquez). “El Consejo General del Poder Judicial hace tres o cuatro concursos al año. Esta plaza ya salió al Boletín Oficial y ya la han pedido los compañeros que han querido –alguno de Avilés y de Asturias– y el concurso se resolverá al mejor del escalafón”, señaló el presidente de los jueces asturianos.

“Hay que agradecer a Carmen Márquez su disponibilidad para estar en este juzgado hoy que empieza a funcionar”, añadió Chamorro quien reclamó al Principado la habilitación de una nueva sala de vistas porque “para poder rendir lo que esperamos que rinda esta instalaciones necesitamos no sólo este espacio de oficina y los despachos de la magistrada y de la letrada, si no también una sala de vistas”. Esta sala no está disponible por el momento “por cuestiones técnicas” que Chamorro no supo determinar, aunque animó a solventar lo antes posible.

El nuevo servicio de justicia cuenta con tres gestores, cuatro tramitadores y un funcionario de auxilio. Todos están en comisión de servicio, salvo la letrada judicial (la antigua secretaria), que es la única funcionaria con la plaza en propiedad. Esta circunstancia también la comentó Chamorro: “Hemos desvestido un santo para vestir a otro, literalmente, porque estos funcionarios vienen de otros juzgados, vienen con experiencia –cosa que no es fácil de encontrar ahora en las bolsas de interinos siquiera–, pero vienen de otros juzgados que habrá que proveer”.

Carmen Márquez ponderó las instalaciones en las que se ha puesto en marcha el nuevo juzgado: una primera jornada sin novedades, pero ya listos para activarse.