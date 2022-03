Silencio en Avilés contra la guerra: “Esto podría pasarle a cualquiera”

El silencio dicta sentencia en Avilés. Cientos de personas se concentraron este viernes en la plaza del Ayuntamiento para condenar la invasión que sufre el pueblo ucraniano por parte de Rusia. “Esto podría pasarle a cualquiera de nosotros”, reconoció la avilesina Lorena Muñiz mientras sujetaba una pancarta en la que se leía: “We will sing as one in solidarity” (todos juntos cantaremos en solidaridad). Muchas otras se levantaron durante la manifestación contra la guerra. Desde “protección para la población civil en Ucrania” hasta “humanidad primero” o “Putin hands off Ukraine” (Putin deja a Ucrania).

“Me siento triste e impotente por lo que está ocurriendo; es un orgullo ver la oleada de solidaridad que está habiendo en todo Europa”, admitió la joven Luana Weiss, alemana que cursa un voluntariado en Avilés junto a su compatriota Fina Sprinz: “Siento miedo y preocupación”. Los asistentes no solo condenaron la guerra en Ucrania. “También lo hacemos por el resto de pueblos que la sufren”, subrayó la avilesina Alba Barón, quien además aseguró que “si el pueblo sufre es el pueblo el que tiene la obligación de salir a la calle para reprobar lo que padecen”. Otra de las manifestantes fue la avilesina Nieves Riesgo, quien reconoció estar “tremendamente afectada” por la guerra debido a que varias amistades se encuentran en territorio ucraniano. “Estuve de Erasmus allí y ahora me mandan vídeos a diario; se me parte el alma”, contó angustiada la joven, que sujetaba una pancarta en la que se leía “Ucrania necesita ayuda”. Entre las cientos de personas que guardaron silencio para condenar la guerra se encontraban personalidades del Ayuntamiento de Avilés y del Gobierno del Principado de Asturias. Uno de ellos, Pablo Fernández, consejero de Salud. “Desde ya están a disposición 5.000 camas en todos los hospitales del país, 130 de ellas en todos los hospitales públicos de Asturias: 84 para adultos y 46 para la edad pediátrica. Asturias siempre ha sido solidaria”, detalló. Recogida de material Entre otras formas de ayuda, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Avilés, con sede en la parroquia de Santo Tomás de Cantorbery, se suma a una campaña de recogida de ropa y productos de primera necesidad para el pueblo ucraniano. Dicha campaña la impulsan en Infiesto y será un estudiante asturiana residente en Cracovia (Polonia) la encargada de entregar luego el material recaudado. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo en el patio de la casa parroquial de la Cofradía, en la calle Cuba, hoy de diez de la mañana a una de la tarde.