El Yumay premia el servicio policial en favor de la gastronomía: “En una ciudad segura se come bien”

Los cofrades del restaurante Yumay, en Villalegre, premiaron ayer la voluntad de los servicios públicos en disposición de la gastronomía. Por ello, el jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez, recibió la Gran Beca de Honor durante el transcurso de una cena conmemorativa, sirviendo como pistoletazo de salida a las Jornadas gastronómicas del oricio, que se celebran desde 2013 y se alargarán hasta el sábado, coincidiendo con las mejores mareas . “Una ciudad que da bien de comer es un lugar seguro”, señaló Rodríguez, quien insistió en que la condecoración no se trata de algo personal, sino que es un reconocimiento a todo el cuerpo local de policía: “Es mérito de mis compañeros, que son los que a pie de calle están sirviendo al ciudadano y al visitante”. Al acto también acudieron Luisa María Benvenuty, jefa Superior de la Policía de Asturias; José María Esteban, comisario regional de Galicia; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; Alberto Tirador, alcalde de Illas; y Ramiro Fernández, peluquero de la Selección Española de Fútbol, entre otras personalidades.

El coordinador de Gastrónomos del Yumay, Carlos Martínez Guardado, explicó los criterios evaluados para que el jefe de la Policía Local de Avilés terminara recibiendo la beca de color azul: “Por su cercanía, colaboración y facilidades en todo momento, así como su implicación policial en el Año Xacobeo. Es un premio extensible a todo el cuerpo”. A lo que Rodríguez aseguró que “tan solo tratamos de atender tanto a visitantes como a peregrinos; nos gusta estar cerca de cualquier evento por si hiciera falta algún tipo de intervención”. No obstante, el jefe de la Policía Local de Avilés no fue el único en recibir distinción. Los del Yumay también nombraron “cofrades predilectos” a Juanma Garmendia Otegui, presidente de la Federación de Cofradías Gastronómicas (Fecoga); y a Miguel Ángel de Dios, presidente de la Cofradía del Desarme de Oviedo. La figura del primero la glosó Carlos Cristos, periodista y jefe de comunicación de Otea, la patronal hostelera del Principado. De Miguel Ángel de Dios habló Herminio Menéndez, oncólogo en el HUCA, en sustitución de Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas del Principado de Asturias. “Es importante retomar el pulso de la vida social, en los bares y en las tabernas, donde volvamos a saciarnos de felicidad. No hay sector con mas energía y más sacrificado que el de la hostelería. Garmendia es un verdadero impulsor de ese mundo de la buena gastronomía. Es un trabajador incansable para dar lustre a lo mejor de nuestros platos”, alabó Carlos Cristos.

Por un lado, Juanma Garmendia agradeció la condecoración por parte del Yumay, subrayando que “la gente viaja en parte por la gastronomía, en busca de un producto autóctono como el que pueden encontrar en Asturias y que además defiende un paisaje”. Por su parte, Miguel de Dios apuntó durante su intervención que “hace diez años empezamos con mucha ilusión para promocionar la gastronomía con la Cofradía del Desarme; que me den hoy este premio, entre amigos, me emociona. Hemos pasado dos años muy malos, pero vamos a disfrutar de esta amistad y del manjar de los oricios”. “Soy hostelero y sufrimos mucho durante la pandemia, necesitábamos algo de confianza”, remachó.

Con todo ello arrancan las Jornadas gastronómicas del oricio, cuya última edición fue en 2020, apenas 48 horas antes de que empezara el confinamiento. El menú de las jornadas para estos días incluye platos como revuelto de caviar de oricios, bacalao a la brasa con salsa de oricios, paté de caviar de oricios, tortilla de oricios y, por supuesto, raciones de oricios al natural.